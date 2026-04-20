中東局勢數變 台股聚焦美超級財報週

法人認為，美股超級財報週若能繳出優於預期的財報與展望，可持續挹注台廠相關AI供應鏈多頭信心。（法新社資料照）

若優於預期 有助台廠AI供應鏈多頭信心

〔記者張慧雯／台北報導〕台股上週五獲利回吐賣壓湧現，失守三萬七千點大關，不過，上週大漲近一四〇〇點、週線連二紅，外資更大舉買超逾一五〇〇億元。面對荷姆茲海峽先開後關，法人認為，中東地緣政治變數大，但接下來進入美股超級財報週，特斯拉、Google、英特爾將陸續公布財報，若能繳出優於預期的財報與展望，可持續挹注台廠相關AI供應鏈多頭信心，預料台股仍持續高檔震盪，建議投資人買黑不買紅。

玉山市值動能五〇ETF經理人楊立楷指出，台積電法說再度給予市場對於AI趨勢的強力信心，也挹注先進製程相關供應鏈營收動能，即使短線遇到獲利了結賣壓，但中長線成長趨勢不變。他表示，美股即將進入科技龍頭的超級財報週，包括德州儀器、特斯拉、Google、英特爾等都將公布財報，月底則交棒Meta、微軟、高通、蘋果，這些科技巨頭若能繳出優於預期的財報與展望，將持續挹注台廠AI供應鏈多頭信心。

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主動野村台灣高息ETF經理人游景德認為，今年以來受AI發展雜音與地緣政治反覆影響，台股呈「急漲急跌、折返跑頻繁」的高波動型態，操作難度明顯提高；從盤面結構觀察，資金輪動方向明確，AI伺服器升級與價格上調仍為絕對主軸，AI發展對台股的結構性支撐並未改變，建議投資人拉回整理後採低接或短均線順勢操作策略。

正乖離大 觀察5日均線支撐

元大投顧則說，隨著台積電法說會結束，大盤技術指標也呈正乖離非常大狀況下，適時拉回降溫並非壞事，投資人可觀察五日均線，做為整理期間多空強弱的依據。

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