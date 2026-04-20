農民工返鄉潮 中國維穩隱憂

中國內需疲軟和都市高薪工作越來越難找到，許多農民工將留在家鄉，恐令北京的維穩工作面臨挑戰。（歐新社資料照）

內需疲軟、城市工作難找 留鄉或失業返鄉人口大增

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，過去數十年來，中國有幾億農民工離開內陸省份，前往富裕的東部和南部省份的工廠或建地討生活，但因中國內需疲軟、都市高薪工作越來越難找到，企業和決策人士擔憂，許多農民工將留在家鄉，恐令北京的維穩工作面臨挑戰。

一名負責招募湖南省隆回縣農民工的國有就業機構員工表示：「自二〇二三年以來，在我們公司發布的招聘廣告的數量一直在下降，而尋找工作人數卻一直穩定上升。幾乎村村都有大量滯留的農民工，對社會秩序來說，這不太好。」

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這種擔憂反映中國向勞力密集較低產業進行結構性轉變，以及房地產和建築部門持續低迷多年所產生的影響。

中共越來越擔心失業問題，去年十一月中國農業農村部對此問題舉辦一場工作研討會，對大量回歸和留在鄉村的農民工尤其提出警告。北京當局並未公布有多少農民工返鄉的年度數據，但分析師認為，近來這個趨勢有加速的情況。

「龍洲經訊」（Gavekal Dragonomics）分析師 Ernan Cui表示：「在疫情期間，農民工因為城市封鎖而返鄉；如今，他們因為失業而返鄉，飽和的就業市場很難吸收更多農民工。」

中國約有三億農民工，但越來越多農民工選擇在家鄉省份的其他地區工作，而不是遠赴他鄉。富裕地區的吸引力減弱，意味著自二〇一五年以來，前往其他省份找工作的農民工人數持續下降。根據統計，二〇二四年留在他鄉工作的農民工薪水仍然較高，但成長速度比留在家鄉工作的農民工慢。

高齡者無新技能 僅能務農、打零工

香港理工大學教授陳慧玲表示，許多農民工，尤其是年紀較大的，因為中國產業升級而陷入困境，因為需要新技能；他們也因美中貿易緊張打擊勞力密集製造部門而受到衝擊，一些農民工返鄉務農或打零工來維持生計。

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