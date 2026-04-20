〈財經週報-投資觀點〉美伊衝突引爆市場震盪 善用權證布局波段與除權息行情

隨著台股進入除權息旺季，利用權證「以權代股」參與行情已成為許多資深投資人的熱門策略。相比於直接持有現股，權證在稅務、資金效率以及領息機制上具有顯著的優勢。（彭博）

■章冠頤

近期美伊衝突持續升級，荷姆茲海峽控制權議題引發市場高度關注，國際油價劇烈波動，進一步牽動全球股市震盪。台股在半導體AI類股與資金動能帶動下，呈現指數高檔震盪、個股波動加劇的格局，使投資操作難度明顯提高。

在此高度不確定的環境下，市場波動顯著上升，讓具備槓桿特性的權證商品成為投資人關注焦點。權證為一種權利契約，投資人僅需支付權利金，即可在約定期間內，以履約價格買進或賣出標的資產，具備資金效率高與風險有限的特性。

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除權息旺季將至 善用權證策略參與填權息行情

此外，台股將於6到9月進入除權息旺季，高殖利率個股持續吸引市場資金進駐。然而，投資人若僅持有現股，須面對是否順利填權息的不確定性，以及除息後價格修正的風險。因此建議投資人可利用權證作為參與除權息行情的重要工具。由於權證價格會隨標的股價變動連動，若個股順利填權息，投資人可透過權證提前掌握填權息帶來的資本利得，無須等待現股股息實際入帳。同時，當市場出現回檔時，權證投資的最大損失僅為權利金，有助於降低持有現股可能面臨的下跌風險，使其在高波動與除權息情境下，更具策略運用價值。

在權證條件條選上，應掌握幾項原則，首先，權證價格宜在1元以上，以確保價格反映效率；第二，買賣價差比越低越佳，可有效降低交易成本。此外，有效槓桿建議維持在3至7倍之間，以兼顧報酬與風險控制；而剩餘天數則應在90天以上，以減緩時間價值流失速度。在價內外程度方面，接近價平與輕度價內外（價內外程度約正負10%區間）的權證，在連動性、槓桿與流動性之間取得最佳平衡，最適合進行交易操作，反之，過度價外權證雖價格低廉，但連動性不足，甚至可能面臨歸零風險，投資人需特別留意。

整體而言，在全球政經不確定性升高與台股將進入除權息旺季的雙重背景下，權證損失有限而獲利無窮的特性，幫助投資人掌握交易時機又得以嚴設停損，進而掌握波動行情與填權息機會。

（作者為台新證券衍生商品部主管副總經理）

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