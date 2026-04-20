〈財經週報-投資觀點〉高波動時代 善用權證優勢穩中求勝

在高波動市場裡，活下來的通常不是預測最準的人，而是「最了解自己心理底線」且「懂得縮小部位」的人。（歐新社）

■簡新桓

隨著全球政治與經濟局勢動盪，台灣股市近來震盪加劇。面對多空消息交織的市場環境，投資人如何在高波動的浪潮中穩住陣腳，尋求風險可控的獲利機會，是當前最重要的課題。

高波動下的操作困境：理智與損益的拉鋸

在這種高波動環境下，投資人面臨兩大挑戰。首先是「心理面」的考驗：當股價快速下跌時，投資人極易出現不理智的「追砍價」行為，往往受恐慌情緒下殺在最低點；隨後股市反彈，又因錯失行情而扼腕。其次是「實質面」的風險：現貨或期貨交易在高波動下，操作損益（P&L）波動巨大，若未設好停損或槓桿過高，極易導致資金部位大幅縮水，甚至出現超額虧損。

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權證買方策略：低單價、低隱含波動率的防禦與進攻

面對此一困境，善用「權證」作為避險或攻擊工具，是相對明智的選擇。權證具有「損失有限、獲利無窮」的特性，天生具備風險阻斷機制。針對目前市場，建議採取以下兩大選券策略：

第一，鎖定「低單價」權證：低單價權證（如每張數百元至千元）具備進入門檻低的優勢。在高波動市場中，低單價意味著即使標的出現極端走勢，投資人的絕對損失金額也相對低廉。這種以小資金獲取高獲利的特性，在波動環境下提供了極佳的風險回報比（Risk-Reward Ratio）。然同時也須留意單價不宜過低，比方低於0.3元，以免承擔過高之買賣價差成本。

第二，挑選「低隱含波動率」的權證：在市場恐慌、波動率攀升時，權證價格會變貴。此時若能挑選隱含波動率相對穩定且於同標的權證中相對低的標的，等於是以較便宜的成本入場。一旦行情發動，除了享受標的股價上漲的獲利，還能賺到波動率回升的槓桿效益。

總結而言，在川普效應與地緣政治干擾下，台股的高波動將成為常態。投資人應避免過度頻繁的現貨追逐，轉向利用權證「低風險、高期望值」的特性，在亂世中守住資產，並伺機掘金。

（作者為中國信託證券衍生性商品部副總）

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