〈財經週報-投資趨勢〉美國大型股重回甜蜜點 上車時機來了

美股七雄在經歷盈餘成長與股價修正的雙重調整後，目前的估值已回落至更具長期投資吸引力的水位。（彭博）

■王昱如

過去半年，估值太高幾乎是所有投資人難以更積極看待美國大型股的主因，但這個情況已悄然改變。

金融、科技、非必需消費等板塊的本益比全數顯著下修。最明顯的是「美股七雄」——這七支超大型科技股的預期本益比，已從約30倍壓縮至24倍（2025年10月至2026年4月間）。許多在六個月前估值高昂的大型股，現在皆處於具吸引力的入市點。

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個股分化 才是真正的機會所在

今年以來，AI資本支出疑慮、商業模式汰舊風險、地緣政治衝突，對不同資產造成了截然不同的衝擊。個股之間的報酬差異，已攀升至僅在重大危機或市場錯置時才會出現的水準——而這，恰恰是選股能力最能創造價值的環境。

值得注意的是，我們並非預期市場重返少數幾支股票獨撐大局的格局。相反，我們預期更廣泛的市場參與：科技股將加入公用事業、通訊服務和部分超大規模數據中心的上漲行列，而非一枝獨秀。

在科技股內部，投資人也開始清楚區分個別公司的基本面優劣，不再無差別買入整個族群。先前因超大型業者支出疑慮而引發的連帶拋售，正被更紮實的基本面選股所取代。金融股亦然，在估值重定價後，各次產業中均出現值得深挖的投資機會。

宏觀環境 再度站在美國這一邊

整體宏觀環境也強化了美國大型股的投資理由。相較於可能出現政策失誤的歐洲、景氣平庸的英國，以及高度依賴進口能源的日本，美國的宏觀條件再度凸顯其相對優勢：對進口能源依賴程度較低、製造業重拾動能、勞動市場尚未見明顯惡化跡象。

儘管局勢仍脆弱，但美國與伊朗達成的停火協議仍是令人欣慰的進展，若中東緊張態勢持續降溫，將進一步強化這波布局機會。更重要的是，地緣政治焦點的轉移，給投資人一個難得的窗口可以暫時抽離市場雜音，重新審視第一季接連發生的事件，冷靜評估估值變化與真正的機會所在。

而這正是進入第二季應秉持的操作紀律：在市況仍然多變之際，保持清醒判斷，找到風險報酬比最理想的入市點。

布局美國大型股 現在正是時候

正當全球投資人重新評估在各地域的布局，並再次青睞美股時，不積極布局美國科技、金融、通訊服務或其他大型股的理據已愈來愈難以成立。

美國大型股目前的進場時機比以往任何時候都更具吸引力，宏觀經濟環境支持優質企業，而與資本支出預測相關的短期隱憂（早在公布第四季財報時便已廣泛預警），也已大致被市場消化。隨著第一季財報季的到來，投資人的焦點已從憂慮企業管理層的言論，轉向更務實地評估哪些領域的增長最強勁、哪些企業能夠持久地產生自由現金流。

現金持有量高、布局有限、個股表現差異處於歷史性高水準，以及大致完成的估值重設，這些因素都指向同一方向——現在正是布局美國大型股的時機。

（作者為路博邁投信投資長）

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