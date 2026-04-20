〈財經週報-國際展望〉當衝突成為經濟背景音 安全感成了2026年最貴的生產要素

停火不再是終點，而是重組的間奏。隨著戰爭門檻降低，全球經濟的定價權正由法規體系轉向實質控制者。掌握亂局中的實體安全，將是 2026 年企業掌握競爭優勢的唯一途徑。（路透）

■吳湘菱

大交易時代來臨：地緣政治已成為營運的「固定成本」

站在2026年的轉折點上，國際局勢已不再是偶發的意外干擾，而是企業營運中必須內化的「固定成本」。過去那種一旦停火便能回歸常態的思維已然過時，取而代之的是一個高度交易化、以實力為準則的新秩序。在這種環境下，國際秩序與規則的約束力逐漸讓位給實力較量，所謂的停火協議往往只是為了下一階段政治與軍事重組爭取時間。隨著戰爭升級門檻被實際降低，從能源航道到供應鏈安全，資源的定價權正落入那些能在亂局中掌握實質控制力的人手中，戰爭與衝突已成為全球經濟背景下無法忽視的雜音。

讀懂美國資產的新邏輯：霸權重組下的稀缺價值

在此背景下，全球秩序持續深刻重組，各國紛紛重新設計風險備援系統。但即便在震盪之中，美國仍掌握三大不可取代的核心優勢：首屈一指的資本市場深度與法治結構、在科技、AI、能源與軍工領域的強大系統整合能力，以及無可比擬的軍事與金融聯動力。誠然，在「利益至上」的方針下，美國的道德感召力與傳統盟友間的制度互信確實有所弱化，但這恰恰標誌著美國正從傳統的「體系領導者」轉型為全球具影響力的「強勢節點」。對投資人而言，美國霸權依舊存在，只是不能再將其視為完全「無風險」的資產，布局具備這些核心優勢的美國資產，才是鎖定全球最具韌性節點的關鍵策略。

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AI的物理回歸：從算力競賽轉向能源與物理瓶頸突破的爭奪

與此同時，科技產業的競爭邏輯也正從雲端神話回歸物理規律。AI的發展已跨越單純的算力競賽，轉而進入能源、土地與運輸通道的爭奪戰。由於資料中心對穩定電力的龐大需求，擁有可以配合資料中心聚集、不依賴天氣發電以及本地化部署優勢的先進核能，成為AI工業化不可或缺的核心配套。此外，太空經濟的加速成熟也為數據儲存與分發提供了不受地緣政治干擾的基礎設施節點。這種從「輕資產」轉向「重資本、但高回報」的趨勢，意味著未來能控制物理瓶頸的企業，才握有AI的議價權。

下半年策略：布局防禦性成長，鎖定具備安全性溢價的資產

當AI應用的估值面臨競爭加劇與修正壓力時，具備AI工業化下「隱形防禦型成長」、地緣風險下「安全性溢價資產」以及被忽略的「現金流資產回歸」等產業，例如: 電力與電網設備、能源安全，民生關鍵物資以及有議價能力的傳統產業將展現更強的韌性。

展望2026年下半年，投資策略應從追逐爆發性成長，轉向更重視風險調整後的「防禦性成長」。成功的關鍵不再是盲目進攻，而是在波動中尋找具備不可或缺性的實體資產，透過結構性的分散佈局，來對沖地緣政治所帶來的長效衝擊。

（作者為統一美國50ETF經理人）

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