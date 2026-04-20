〈財經週報-看盤焦點〉台股獲利續強 趨勢不變 後市仍可期

四大CSP業者今年第一季資本支出大幅成長60%，這股AI投資熱潮不僅帶動AI晶片出貨量，更惠及台股相關供應鏈。（路透）

■蕭惠中

儘管中東情勢膠著，一度衝擊全球經濟，但有鑑於情勢逐步轉趨明朗，與此同時，加上結構性成長動能仍然存在，許多經濟數據依然相當強健，成為支撐市場信心的重要關鍵。隨著美國總統川普宣布以色列同意與黎巴嫩暫時停火，同時傳出美國與伊朗會談的積極訊號，市場延續樂觀情緒，挹注市場信心。

台股中斷連8漲 多頭格局仍可期

台股17日早盤雖企圖挑戰新高，但隨後迅速回檔，終場下挫327.68點，收在36,804.34點；儘管台股的拉回，中斷稍早連續8天的漲勢，但主要是消化短線漲多，以及原先部分市場對於重要法說結果的過高預期所致，並無礙偏多格局，基本上重要法說結果仍符合大多市場的預期，因此後市仍可期。

請繼續往下閱讀...

首先，就企業獲利而言，先前台灣晶圓代工龍頭大幅上修展望後，相關企業獲利已陸續上修，但仍有許多中下游公司尚未跟進調整，因此，預估這個數字在未來幾個月仍有機會向上變化，整體展望強健，對台股後市偏向樂觀看待。

再分產業來看，2025年電子類股獲利成長強勁，但其餘類股相對不理想。然而，2026年電子產業預估可望成長38%，金融和傳產類股均受惠 於低基期而回升，預期今年也可望繳出獲利正成長的成績，對於整體股市結構將更為健康。

從文字到影片 科技產業成長動能再解鎖

再來看成長動能，科技產業投資亮點仍是AI。隨著AI不斷演進，一開始大型語言模型（LLM）初期以文字為主，逐漸擴展至圖片、音訊及影片，Token使用量呈現指數性成長，現在更進入「AI代理程式（AI Agent）」時代，算力需求進一步擴大。

換言之，科技巨頭的AI資本支出並未降溫，反而持續加速。四大雲端服務業者（CSP）今年第一季大幅增加資本支出，包括Amazon、Google、微軟、Meta等，合計資本支出接近5,000億美元，年成長率達60%，也帶動AI晶片出貨持續增加，有利台股相關供應鏈。

另外，Google於3月下旬提出AI記憶體壓縮技術Turbo Quant，可壓縮5-6倍，引發市場擔憂記憶體受到衝擊。事實上，NVIDIA去年就已經做到壓縮4倍，主要目的為降低成本、提升效率，應視為產業常態，而非解讀為需求將下降。整體來說，儘管市場存在雜音，記憶體第二季合約價仍明顯上漲，預估第三季續揚，基本面後市依然看好。

台股市值超車英國 躍升全球第7大市場

隨著伊朗戰爭緊張局勢有望進一步緩和，台灣科技企業再度受到青睞，帶動台股市值超越英國股市。截至15日，台股總市值上升至4.14兆美元，成為全球第7大市場。這項數據統計了台灣主要上市公司的總市值。

若與美國相比，台灣市場仍有很大成長空間。若再從產業結構來看，台灣的成長不是憑空而來，不是單純股價上漲，而是有很強的基本面支撐。展望後市，台灣晶圓代工龍頭為技術和產能的關鍵核心，其先進製程晶圓需求預估將持續上升。布局上，建議持續具聚焦在產業前景無虞、基本面具上修動能的類股；記憶體、載板需求也在持續增加。預期現階段在基本面展望與資金面支撐下，有望持續支撐台股偏多格局。

（作者為安聯台灣大壩基金經理人）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法