〈財經週報-本週熱點〉AI動能強勁 3月外銷訂單有望挑戰新高

受惠於全球高效能運算需求擴張，經濟部預估3月外銷訂單將續寫新猷，成為支撐出口景氣的核心引擎。 （記者靳昌玲攝）

記者陳梅英／專題報導

本週台灣將迎來多項重要經濟數據公布，涵蓋外銷、內需與房市表現。其中，中央銀行將發布3月五大銀行新增房貸，以及第一季房貸與建築貸款餘額，是房市重要的觀察指標；經濟部則將公布3月外銷訂單，在AI需求持續強勁帶動下，有機會改寫單月歷史新高，連14紅。

根據經濟部統計，2月外銷訂單金額達638.8億美元，年增23.8%，連續13個月正成長，表現優於市場預期。累計今年前2月外銷訂單達1407.8億美元，年增41.3%，創下歷年同期新高。經濟部預估，3月外銷訂單金額可望落在760億至780億美元之間，挑戰歷史單月新高；第一季訂單金額則預估為2168億至2188億美元，年增幅約40.3%至41.5%。

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另，經濟部本週也將公布工業生產指數，以及批發、零售與餐飲業營業額統計，後者為觀察內需景氣的重要依據。受惠於農曆春節與228連假帶動，2月批發與零售業營業額雙雙創下歷年同月新高，餐飲業寫下單月次高紀錄。經濟部指出，在AI等新興科技應用持續擴展下，3月批發業營業額可望續揚；零售與餐飲業則受惠國際運動賽事熱潮，以及婦女節、白色情人節等節慶商機，成長動能可望延續。

3月五大銀行房貸 有望重返500億

央行將公布3月五大銀行新增房貸概況。預期在工作天數恢復正常，且六都建物買賣移轉棟數回升至18,283棟的帶動下，3月新增房貸金額有望較2月回升，甚至有望重返500億元以上水準。

回顧2月，因適逢農曆春節及228連假影響，單月新增房貸金額大減200.02億元，降至367.64億元，創2019年3月以來逾7年新低。不過，房貸餘額仍達11兆6,278億元，續創歷史新高，但年增率放緩至4.49%；建築貸款餘額則升至3兆4,841億元，年增率回升至1.46%。

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