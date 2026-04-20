〈財經週報-專家筆記〉美債市場靜默轉向之後

華許接任聯準會主席，傳達的是一個延續逾十年的貨幣政策時代，正在畫下句點。（美聯社）

■黃崇哲

在國際金融的世界裡，真正重要的訊號，往往不是以新聞頭條的形式出現，而是藏在一則人事任命之中。

今年1月底，美國總統川普提名前聯準會理事凱文‧華許（Kevin Warsh）接任聯準會（Fed）主席。消息宣布後，全球市場隨即出現罕見的同步反應：美元急升、黃金單日重挫逾9個百分點、長期公債殖利率揚升。這樣的市場語言，傳達的是同一件事：一個延續逾十年的貨幣政策時代，正在畫下句點。

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美元急升、金價重挫 金融新秩序正在成形

華許的政策主張，被市場稱為「Warsh Pivot」華許轉折。其核心，是同步推進兩件過去被視為矛盾的事：一面降低短期利率以支撐經濟，一面主動出售聯準會持有的債券資產，讓長期利率回歸市場定價。過去十多年，聯準會以龐大的資產負債表默默托住全球債券價格；華許的方向，是讓這隻手逐步撤離。

對台灣而言，這個轉向的意義遠比多數人意識到的更為直接。

台灣的壽險業與銀行體系，長年持有規模可觀的美元計價長期債券。必須肯定的是，近年來業界在匯率避險上投入相當努力，從遠期外匯到換匯換利，各種工具的運用已較過去成熟許多，主管機關也持續強化相關監理要求。

然而避險工具能夠管理的，終究是匯率層面的風險；當長期殖利率走高、債券價格本身反向下跌，這是資產評價的本質性損失，並非避險操作所能完全抵禦。累積的未實現損失，仍將對各機構的資本結構形成壓力。這不是對業界努力的否定，而是提醒：在這一波轉向中，風險的性質已經改變，工具的邊界同樣需要重新認識。而持有債券型基金或月配息商品的個人投資者，同樣身處其中，卻往往渾然未覺。

美元債券不再是避風港 華許轉向下雙重壓力疊加

更值得警惕的是，美元走強所帶來的匯率壓力。債券評價損失與匯兌成本同步上升，對於美元資產部位較重的持有人，是雙重壓力的疊加，而非單一風險。

當然，市場本來就有其自我修正的力量，華許的縮表路線也面臨諸多現實阻力。但正因前景仍有變數，此刻恰恰是機構投資人重新盤點存續期間結構、個人投資者與顧問重新討論配置方向的最佳時機。等到損失浮現，選項只會更少。

台灣是一個高度融入全球金融體系的社會，美國貨幣政策每一次真正的轉折，都會透過資本流動、匯率與資產評價，直接傳導至每一位持有金融資產的人身上。這一次的轉折，值得所有人認真對待，而現在，還來得及。（作者為台灣理財顧問協會秘書長）

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