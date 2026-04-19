下週油價連3凍 中油補貼破114億

台灣中油昨宣布，週一起汽柴油價格維持不調整，連續第三週凍漲，中油累計吸收金額達114.7億元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕國際油價因美伊戰火和緩而下跌，台灣中油昨宣布，週一起汽柴油價格維持不調整，連續第三週凍漲，中油累計吸收金額達一一四．七億元。

美伊近日暫時停火並進行談判，國際油價走跌，七D三B指標原油每桶降至一〇七美元。依據浮動油價公式估算，應較上週跌六．二五％，中油加回先前吸收金額後，汽、柴油分別每公升應漲三．六元與五．四元，但為照顧國內民生與平穩物價，將持續吸收，以維持亞鄰最低價。

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維持亞鄰最低價》95無鉛 台灣33.9元 南韓51.8元

以國內大宗的九五無鉛汽油為例，台灣維持在三十三．九元，韓國是五十一．八元，新加坡八十六．一元；中油九二無鉛汽油是三十二．四元，韓國四十二．八元、日本三十三．三元，台灣油價仍相對穩定。

中油統計，自二月底美伊戰爭爆發起到四月十九日止，中油在汽柴油合計吸收金額來到一一四．七億元；但國際油價回落後，中油吸收額度略有收斂，上週累計吸收約一〇七億元，本週約增加七億元，與前幾週單週吸收金額達二十、十七億元相比，吸收額度有持續下降趨勢。

中油連續三週凍漲，週一起九二無鉛汽油維持每公升三十二．四元、九五無鉛汽油每公升三十三．九元、九八無鉛汽油每公升三十五．九元、超級柴油每公升三十一元。

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