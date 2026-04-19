台供鏈南向新三角》電子聚焦泰越 傳產加碼印度

台股投資印度前5大公司（資料來源：股市觀測站 製表整理：記者高嘉和）

泰越組裝、印度內需、星洲調度

〔記者高嘉和／台北報導〕從川普一．〇啟動美中貿易戰後，台股上市公司南向出現「泰越組裝、印度內需、星洲調度」的三角架構新趨勢。最新數據顯示，二〇一八年至二〇二五年間，台股電子股南向投資依然聚焦泰國與越南；印度則吸引傳統產業明顯加碼，除了電子通路商聯強外，未見電子五哥大舉投資，透露對當地不確定性高的投資環境，依然有些怕怕。

電子組裝新重鎮 泰成長3.5倍

在南向國家中，台股公司投資泰國成長幅度居於首位，原始投資金額從二〇一八年的五四一億元飆升至二〇二五年的二四六一億元，增加了三．五倍；主因是泰國完整的汽車供應鏈基礎與穩定的電力供給，吸引大量電子代工與車用電子大廠進駐。

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越南則是電子股南向主要投資地，投資總額突破三五三〇億元。其優勢在於緊鄰中國的地理位置與豐沛的勞動力，吸引台股電子大廠將筆電、伺服器等關鍵組裝線移轉至此，與泰國共同構成台股IT產業在東南亞的「雙核心」布局。

相較於科技業在東南亞的擴張，印度市場是台股傳產股的新戰略要地。台股上市公司對印度投資規模在二〇二五年達到六六六億元，較二〇一八年增長約二．一倍，子公司家數也翻倍成長至一九八家。

相對於電子股的觀望，傳產股加碼印度的力道強勁。國際中橡、正新及鞋類代工龍頭豐泰等，均名列錢進印度前五大企業，主因是印度龐大的內需市場與政府推動的「在地製造」補貼，與橡膠、紡織及電子通路代理的長期營運方向高度契合。

證交所主管分析，台股上市公司已重新建構出「泰越組裝、印度內需、星洲調度」的南向新三角布局，隨著供應鏈在地化趨勢不可逆，預計未來幾年，這三大投資熱點仍將是台股公司海外布局重心。

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