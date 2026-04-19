從「中國+1」轉向「台美結盟」 台股東進美國大增3.2倍

台股加碼東進美國前10大公司（資料來源︰股市觀測站 製表整理︰記者高嘉和）

〔記者高嘉和／台北報導〕台股公司近七成赴中投資，但自二〇一八年川普一．〇啟動美中貿易戰後，隨著全球供應鏈重組，台股公司從「中國加一」轉向「台美結盟」。根據最新統計，台股上市公司投資美國子公司總額，從二〇一八年的三八二八億元（新台幣）至二〇二五年爆發成長至一兆六一三八億元，增幅高達三．二倍，顯示「美國製造」與「供應鏈在地化」已成為台商新的戰略選擇。

隨著全球供應鏈重組，台股公司從「中國加一」轉向「台美結盟」。其中「護國神山」台積電是最大領頭羊，對美原始投資金額從2018年的188億元，大增至2025年的6918億元。（彭博）

台積電領軍 投資188億增至6918億

「護國神山」台積電無疑是最大領頭羊。最新數據顯示，台積電對美原始投資金額從二〇一八年的一八八億元，大增至二〇二五年的六九一八億元，光是台積電加碼金額就超過六七〇〇億元，占全體台股公司加碼美國比重近半。

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台積電大舉赴美設廠，不僅帶動資本支出大增，更掀起下游代工與組件廠的群聚效應。電子五哥中的緯創與其子公司緯穎，在美投資合計增加逾千億元，國巨加碼金額也突破六〇〇億元；顯示隨AI（人工智慧）伺服器與高效能運算需求轉向「美國組裝」，台灣電子供應鏈已逐漸由「西進」轉向「東進」。

關稅帶動傳產生技赴美 遠東新再砸317億

不只電子業，傳統產業也在美國祭出關稅新政與分散風險考量下積極布局。遠東新藉由收購美方廠房與擴產，對美投資增加三一七億元，居傳產之冠；台塑集團旗下南亞與台塑合計加碼逾三〇〇億元，持續利用美國低價頁岩氣優勢鞏固競爭力；值得注意的是，生技大廠美時近年亦大舉跨入美醫藥市場，投資額由零成長至二一七億元，成為生技業布局的新亮點。

從二〇一八年到二〇二五年數據變化來看，台股布局已從「中國加一」轉向更具政治導向的「台美深度結盟」。隨川普政策延續性影響及美國補貼政策落實，台股赴美投資的廣度與深度預計將持續擴大。

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