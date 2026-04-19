農村剩男、城市剩女 中國人口崩盤成負債

中國人口分布也存在「農村剩男、城市剩女」雙向失衡，擴大年輕世代婚育偏低問題。（法新社）

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國正面臨史無前例的人口崩盤危機。國防院副研究員王占璽撰文指出，中國人口結構正在快速轉向少子老齡化社會，過去三十年來作為經濟快速成長基礎的人口紅利已經轉變為人口負債；尤其在老齡化問題上，「未富先老」與消費力疲弱衝擊經濟社會結構，破壞力遠超過預期。

去年新生兒僅792萬 創中共建政最低

王占璽在陸委會最新「大陸與兩岸情勢簡報」，以「中國大陸人口結構問題觀察」為題撰文指出，自二〇一六年以來，中國出生人口快速下降，二〇二五年新生兒七九二萬、僅為二〇一六年的四十四％，創下一九四九年中共建政以來的最低紀錄，全國總人口降至十四億四八九萬人，連續四年負成長。

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中國新生兒呈現雪崩式下滑，可能將在三至五年內趕上台日韓。隨著新生兒的減少，二〇二四年有二萬家幼兒園倒閉，並導致超過廿四萬名幼兒教師失業；小學在二〇二三年後開始面臨每年減少超過二百萬生源的困境，各省市中小學也開始出現教師編制快速緊縮、要求教師換崗，使失業問題加劇。

人口分布失衡 擴大婚育偏低問題

人口分布也存在「農村剩男、城市剩女」雙向失衡，城市青少年的性別比為一〇六（每一百名女性對應一〇六名男性），農村則高達一二〇。中國農村未婚男性青年將近三千萬人，而一、二線城市的未婚女性青年則可能有二千萬人以上，此種失衡分布也擴大中國婚育程度偏低的問題。

王占璽指出，網信辦今年將不婚不育、反婚反育、性別對立等資訊視為違規內容，此舉說明在持續惡化的少子化壓力下，青年婚育已經上升為具有政治敏感性的內容。

未富先老 老齡社會消費力疲弱 衝擊經濟

「未富先老」與消費力疲弱則將造成另一種面貌的經濟社會衝擊。中國老齡化程度即將趕上其他東亞國家，但社會整體財富卻相對不足。同時，老年人口的財富分配嚴重不均，在目前超過三．二億的退休人口中，領取每月養老金低於二百元人民幣的農民高達一．八億人，而月領超過五千元以上的城鎮退休人員約一千七百萬人，僅占退休人口總數的五．三％。

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