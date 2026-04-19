簽FTA期待落空 哥斯大黎加不滿中國趁機倒貨

哥斯大黎加外貿部長托瓦十七日表示，對中、哥FTA失望，因為中國從哥國的進口不增反減，對哥國的出口則是大增。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕去年中國儘管面臨美國總統川普的貿易戰，但貿易順差卻創下一．二兆美元空前紀錄，引發各國對其全球倒貨不滿。哥斯大黎加外貿部長托瓦十七日表示，雖然雙方簽有自由貿易協定（FTA），但中國從哥國的進口不增反減，對哥國的出口則是大增，他對中國的貿易期待落空感到失望。

哥外貿部長：對中FTA失望

彭博報導，托瓦十七日在新加坡受訪表示，「對於中國市場，我對我們的狀況與出口流向感到不滿，這沒有達到我們啟動自貿協定談判時設定的預期目標」。

請繼續往下閱讀...

中電動車傾銷 貿易逆差反擴大

他指出，哥斯大黎加的出口受到官僚、衛生檢疫與新冠疫情等諸多因素的限制，然而即使如此，由於哥斯大黎加進口的是電動車等商品，與中國的貿易一直處於逆差狀態。

哥國去年出口中國竟暴跌50％ 進口中貨反增8.9％

根據中國海關總署的數據，中國去年從哥斯大黎加進口二十二億美元商品，較前一年暴跌五十％，但中國對哥國的出口達三十七億美元，年增八．九％。

近年來聖荷西與北京的關係降溫，尤其在總統查維茲二〇二三年以網路安全疑慮為由，禁止中國電信龍頭華為參與該國5G網路的競標後，關係更趨冷淡；華為已就該案提出上訴。

托瓦強調，必須與美國合作，打擊販毒集團，但他也對華府分心表達擔憂。他說，「中東的局勢轉移了美國對其他議題的注意力，但我們也希望美國再度參與西半球事務」。

簽下FTA 尼加拉瓜進口中貨是出口20倍

哥斯大黎加於二〇〇七年與台灣斷交，轉而與中國建交。台灣斷交國對中國貿易期待落空的國家還包括宏都拉斯、尼加拉瓜等國家。

中國與尼加拉瓜也簽有FTA，然而數據顯示，二〇二四年，尼國對中國出口八二一〇萬美元，但從中國進口十六．五億美元，進口規模約是出口的二十倍大。

中國與宏都拉斯目前進行FTA談判，兩國貿易失衡嚴重，今年二月，中國對宏國出口規模達一．六七億美元，但進口僅四二七萬美元，導致宏國面臨鉅額的貿易逆差。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法