財經青紅燈》降低對中曝險加把勁

雖然國銀對中曝險一度跌至史上新低水位，考量擺脫對中國經濟的過度依賴，以及維持我金融獨立自主性，台灣當然仍需加把勁，還有努力的空間。（資料照，記者王孟倫攝）

檢視本國銀行對「中國曝險」最新數字，至2月底為7236.75億元，雖月增190.71億元、但年減13%。也就是說，對中曝險雖然微幅上升，但整體趨勢仍是往下跌，國銀對中國的授信、投資及資金往來，仍都處於「相對低檔區間」。

雖然國銀對中曝險一度跌至史上新低水位，考量擺脫對中國經濟的過度依賴，以及維持我金融獨立自主性，台灣當然仍需加把勁，還有努力的空間。

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從幾個數字來看，首先，本國銀行對「中國曝險」絕對金額，從去年12月底的7008億元，微幅增加至2026年2月底的7236.75億元。若從數字變化來看，雖然對中國曝險沒有進一步降低，所幸實際增額非常小，可視為是「小波動」，屬於風險可控範圍之內。

其次從「本國銀行對中國曝險」占「淨值比重」來看，去年12月底為14.2%，寫下史上最低曝險紀錄；儘管，今年2月底回升至14.7%，但僅增加0.5個百分點、變動幅度非常小，也可視為「相對低檔起伏」。

若從「風險管理」的角度，國銀對中國曝險占整體淨值比重，最高是落在2014年第四季的71%，現在僅14.7%，相較之下，風險已經大幅降溫下滑。

過去本國銀行的曝險過度集中在中國單一市場，如今已經逐步分散風險，基本上屬於良性發展。但國銀還是不能掉以輕心，對中曝險必須維持在相對低點，才能持續有效控管風險。（王孟倫）

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