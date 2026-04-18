飆股幕後》測試介面題材熱 雍智3個月漲近4倍

測試介面題材熱，雍智科技近三個月以來，以昨最高價估算，股價漲幅達近四倍之多。（取自雍智官網）

記者洪友芳／特稿

測試介面廠雍智科技（6683）不畏股票在處置期間，昨股價一度衝破2000元，達2005元新天價，終場雖收在1870元，但雍智自元月中旬跟進測試介面題材熱，掀起補漲風，以昨最高價估算，3個月來漲幅近4倍之多。

雍智科技自2019年掛牌上市以來，年年獲利，目前除了總公司位於新竹外，為了就近服務客戶，在台中與台南也設立辦公室，隨著地緣政治崛起，興起在地化供應，也分別在美國與中國開設100%持股公司。

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接AI相關晶圓探針卡測試訂單

雍智主要從事後段晶圓測試載板及老化測試載板等業務，也跨足前段高階晶圓探針卡測試載板領域，受惠AI、ASIC、HPC、網通相關測試介面需求強勁，業界傳出雍智與國際大廠策略合作，接獲國內外AI相關晶圓探針卡測試訂單，帶動今年第一季營收達6.64億元，年增46.32%，創下單季新高，法人預期今年不僅營收有機會創新高，獲利也可望重返成長軌道。

隨著AI發展火熱，躍為半導體業主流，測試介面更因需求強勁，成為市場當紅炸子雞，穎崴（6515）股價昨漲達萬元之上，旺矽（6223）破5000元大關、精測（6510）也收3740元高價；雍智科技因近期股價波動過大，自4月13日至4月24日被列入處置股票。

今年以來，三大法人皆買超雍智科技，外資累計買超673張、投信買超近2000張、自營商小買199張，不過，3月以來，外資轉賣超，持股比由2月的20.11%降到昨日的17.42%，投信則連續4個月呈現買超。

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