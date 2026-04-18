飆股幕後》營收可望季增 聯亞今年飆漲3.24倍

聯亞今年新增美國雲端服務供應商客戶，開始出貨。（取自聯亞官網）

記者王憶紅／特稿

光通訊廠聯亞光電（3081）受惠AI強勁需求，與CPO（共同封裝光學）持續增溫，在矽光子（SiPh）CW（連續波）雷射量產的激勵下，股價不斷走高，昨日開高後不久即攻上漲停2600元，再刷歷史新天價，總計本週漲幅12.31%、本月以來漲幅65.08%，今年以來的漲幅更高達3.24倍，月線已連6紅。

聯亞今年新增美國雲端服務供應商客戶，並開始出貨，且模組客戶亦增加，3月營收3.43億元，為連續第3個月創下歷史新高；第一季營收9.04億元，季增40.78%、年增98.98%，也寫下歷史單季新高。

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法人指出，在上游材料磷化銦（InP）基板供應狀況改善後，預期聯亞第二季營收可望季增，樂觀看今年全年成長力道。聯亞將在下週三（22日）召開法說會，進一步對外釋出未來展望。

外資法人指出，NVIDIA驅動的AI伺服器機櫃級市場規模放大，且隨著AI伺服器轉向高端機型，帶動光網絡需求，對磷化銦磊晶片和CW雷射是利多。

此外，光連接技術路徑正從「規模擴展（Scale-out）」延伸至「縱向擴展（Scale-up）」，對InP磊晶片與CW雷射的需求勢必強勁。因應矽光子產品需求，聯亞已斥資7.07億元購買大型機台，最快2027年貢獻營收。

外資法人昨日買超聯亞361張，為連3買，而今年以來買超最積極的投信，今年累計買超5652張，是推升聯亞股價不斷創高的助攻手，不過投信近期已連4賣，累計賣超943張，呈現高檔獲利了結。

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