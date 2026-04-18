盤勢分析》雙萬金股共舞 台股高檔盤堅

股后穎崴17日股價首度躍居萬元之上，和信驊共同推升台股進入「雙萬金」時代。（中央社）

台積電（2330）法說會釋利多，昨股價卻逆勢下跌，使得台股大盤昨天呈現拉回整理格局，早盤開低後便一路區間震盪，三大法人同步賣超合計159.19億元，終場加權指數收在3萬6804.34點，下跌327.68點，成交金額約9855億元。

繼股王信驊（5274）股價攻上萬元後，測試介面廠、台股股后穎崴（6515）受惠AI帶動測試需求大爆發，昨日股價收盤也攻上10305元，躍為台股第2檔萬元股票；台積電首季獲利優於預期，昨天卻出現利多鈍化，終場收在2030元，下跌55元。

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外資昨現貨賣超20億元、台指期淨空單增加1468口至4萬1151口。群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、週選保守看待，整體籌碼面保守格局；技術面台股創高態勢不變，目前在台股4月14日低點不破下，短線台股的拉回仍可樂觀操作。

統一投顧則表示，美國總統川普稱美國與伊朗接近達成協議，加上以色列與黎巴嫩已達成為期10天的停火協議，中東局勢出現緩和，台股技術面維持強勢，但短線上大盤與季線正乖離超過12%，預期台股將呈現高檔震盪盤堅。

操作上建議投資人分批布局，追蹤族群以台積電及先進製程／封裝相關、高速傳輸（含光傳輸）、載板與PCB、電源管理、散熱、衛星航太、散裝及高殖利率概念等族群為優先。（記者楊雅民）

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