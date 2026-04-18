波斯灣線運價跌 美伊開戰來首見

運價指數終止連三漲，而波斯灣運價走跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海貨櫃出口運價指數（SCFI）微幅下跌4.23點至1886.54點，週跌幅0.22%，終止連3漲。4大航線中，遠東到歐洲、地中海航線運價持續走跌，而遠東到美西、美東則漲幅縮小。

值得注意的是，遠東到波斯灣每TEU（20呎櫃）運價週跌136美元至4031美元，週跌幅3.2%，是美伊開戰以來，該航線運價首次下跌。自美伊2月28日開戰以來，期間該航線運價漲幅達2.03倍。

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根據最新一期運價，遠東到歐洲運價每TEU為1501美元，較前一期下跌46美元，週跌幅2.97%；遠東到地中海運價每TEU為2491美元，較前一期下跌99美元，週跌幅3.82%；遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）為2612美元，較前一期上漲60美元，週漲幅2.35%；遠東到美東運價每FEU為3584美元，較前一期上漲66美元，週漲1.87%。

近洋線方面，在航商4月15日第二次調漲亞洲區間運價下，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲26美元至554美元，週漲幅4.92%。

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