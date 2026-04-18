砸1.5億拚營運 一卡通擴大回饋

一卡通總經理鄭鎧尹表示，在所有電支業者中，一卡通是唯一有中央政府國發基金、財金公司，及7家地方政府投資的業者。（記者李靚慧攝）

電支用戶數持續成長

〔記者李靚慧／台北報導〕一卡通iPASS MONEY今年起獨立營運，轉帳、繳費支付均大幅衰退，總經理鄭鎧尹仍樂觀表示，一卡通電支用戶數持續成長，代收付交易金額在1月跌至14.2億元後逐月回升，3月已提高至18.2億元，顯示「谷底已過」，強調一卡通擁有720萬用戶規模，沒理由因一開始的衰退就放棄，經營團隊獲得股東全力支持，將進行3億元策略性增資，上半年更已砸1.5億元，積極擴張規模，力拚轉虧為盈。

代收付交易金額從1月谷底回升

一卡通2025年稅後虧損1.04億元，每股虧損0.8元，截至2025年12月底，累積虧損達5.58億元，已逾實收資本額4成，董事會通過以每股10元的價格辦理3億元現金增資，卻遭外界質疑「降價募資」。

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對此，鄭鎧尹解釋，此次增資屬於「策略性增資」，是考量今年的行銷需求龐大，並給予原股東較為「讓利」的認購價，原則上以既有股東認購為主。為何每股訂價10元？則是參考同業的股價在上市後跌了一半，基於對整體電支市場估值所做的調整，才將認購價從上次的15元調整至10元。

鄭鎧尹表示，在所有電支業者中，一卡通是唯一一家有中央政府國發基金、財金公司，及7家地方政府投資的業者，在獲得政府支持的同時，也肩負著協助政府政策推動的重任。

針對一卡通獨立營運3個月後的策略及規劃，鄭鎧尹指出，一卡通積極優化APP的操作，目前APP下載數已超過400萬，活躍用戶達200萬，每天有30至40萬用戶打開APP。為了提升用戶使用率，一卡通近期加速開通大型通路，並且擴大回饋規模，上半年已對外宣布的行銷活動，回饋總金額已近1.5億元。

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