聯電7/1起漲價10% IC設計成本將上揚

晶圓代工廠聯電正式發函通知客戶，將於7月1日起全面漲價10%，當日起晶圓出貨即以新價格計算。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨證實正式發函通知客戶，將於下半年對晶圓代工價格進行調整，主要反映不斷變化的供需環境、為支持客戶成長而進行持續投資，價格調整依產品組合策略、產能協議及長期合作關係等因素而定。

有助改善毛利率

業界指出，聯電告知客戶將於7月1日起全面漲價10%，當日起晶圓出貨即以新價格計算，業界預期有助聯電改善毛利率，但對IC設計業來說，成本將上揚。

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晶圓代工成熟製程掀起漲價風，今年以來，因庫存修正完畢、AI帶動需求回升及生產成本上漲，中國晶圓代工廠率先針對部分製程調漲價格約10%；台灣業者紛跟進，世界先進（5347）因應通膨等成本上揚，已於4月起調漲代工價格，傳出漲幅約10%至15%不等。

繼世界先進漲價之後，日前半導體業界傳出茂矽（2342）擬於5月調漲代工價格，聯電將於7月調漲，目前正與客戶協商，估計調幅約一成。聯電於前天由全球業務資深副總張士昌具名對客戶發出漲價通知信函，昨在半導體業傳開，聯電證實此事，將於下半年漲價。

需求強勁 產能吃緊

聯電在信函中指出，2026年上半年已過半，通訊、工業、消費性電子和人工智慧等眾多應用領域的需求依然強勁。這一成長動能導致聯電產品組合的產能持續緊張。為滿足此需求，將持續提升生產效率，並增加對技術和產能的投入，以確保晶圓供應的可靠性和高品質。這些持續的投資，以及原材料、能源和物流等關鍵成本因素的增加，對於公司維持長期卓越營運和服務承諾至關重要。

聯電客戶端表示，雙方正在協商漲價幅度，各產品別不同，預計5月定案，7月起調漲。

聯電昨股價收73元，上漲4.7元、漲幅6.88%，股價創近3個月以來新高，並連3漲，累計漲幅超過2成，昨成交量爆出49.47萬張，居台股第二名，其中，外資大買5.76萬張，高居排名之首，已連3買，累計買超達13.5萬張。

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