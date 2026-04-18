個人戶續減、法人戶增 國銀人民幣存款止跌

中央銀行昨公布三月底國銀人民幣存款餘額回升至一一〇三．九七億元，結束連續七個月減少，央行表示，個人戶仍呈現減少，法人戶因貿易需求增加人民幣存款，使得人民幣存款餘額守住千億元大關。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布三月底國銀人民幣存款餘額回升至一一〇三．九七億元（人民幣；下同），結束連續七個月減少，月增十三．二六億元。央行表示，個人戶仍呈現減少，法人戶因貿易需求增加人民幣存款，使得人民幣存款餘額守住千億元大關。

根據統計，三月外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為八三三．〇五億元、月增九．六億元；國際金融業務分行（OBU）餘額為二七〇．九二億元、月增三．六五億元。

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央行官員說明，三月DBU人民幣存款餘額增加的主因是法人戶收到人民幣貨款增加，但個人戶仍較二月減少，迄今已連續七個月下滑；OBU增加則因企業為支付四月貨款提前備資。

官員表示，雖然人民幣存款餘額呈現減少趨勢，但基於兩岸之間仍有相當的貿易往來，每年五至八月因貿易量增加、貨款收付需求增加，人民幣存款往往出現一波季節性回升，此次餘額守住千億元，亦與此因素有關。

不過，近期因為地緣政治風險升溫，中國經濟面臨內外挑戰，尤其美伊談判未明、荷姆茲海峽通航存在不確定性，若影響全球貿易動能，後續是否衝擊人民幣資金需求與存款動能，仍有待觀察。

對於國人來說，雖然今年以來人民幣匯率走勢相對偏強，但匯率並非唯一考量；央行官員建議，民眾投資選擇多元，比如台股ETF或是美元定存都比人民幣來得有吸引力。

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