台股西進倒退》IT財務主管︰中國出口靠「含台量」

台股公司西進投資首度倒退、但認列獲利卻創次高；某電子五哥財務主管分析，2025年中國出口是靠AI產品驅動，其中的「含台量」更高。（示意圖，中央社資料照）

認列獲利卻創次高

〔記者高嘉和／台北報導〕金管會公布去年台股上市（櫃）公司海外投資統計。台股公司西進投資首度倒退、但認列獲利卻創次高；某電子五哥財務主管分析，二〇二四年中國出口是靠電動車等所謂「新三樣」帶動成長，二〇二五年則是AI（人工智慧）相關產品出口驅動，其中的「含台量」更高；就因為兩岸分工互補、「台灣不靠施捨」，才會出現赴中投資倒退反而賺更多的情況。

新三樣動能減 改AI硬體出口

根據統計，台股公司雖然赴中投資規模縮水，但受惠於終端需求增加，帶動其他電子業、半導體業及電子零組件業等獲利成長，去年認列赴中投資收益仍達五四八九億元，較前一年增加五八八億元，創下歷年同期次高；另去年海外投資整體利益達九七六五億元，雖因航運業受運價下跌拖累，而較前一年減少四七一億元，但整體獲利金額仍維持在歷年第四高水準。

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這位財務主管指出，二〇二四年中國出口成長主要力道來自電動車、鋰電池、太陽能等所謂「新三樣」；二〇二五年動能明顯轉向AI硬體，包括出口額破五兆人民幣的高新技術產品、年增十三．二％，另搭配AI晶片的高階顯卡模組年增五十％，還有搭載AI晶片的工業機器人年增四十八％，AI伺服器更大增逾一倍。

台廠提供晶片 中組裝出口

他分析，相較於「新三樣」，中國AI相關硬體出口的「含台量」更高，也就是台廠提供GPU（圖形處理器）、網路控制晶片或在台先進封裝後的高頻寬記憶體（HBM）等「大腦或血管」，中國廠商組裝成顯卡模組、伺服器或機器人等「身體」後，再出口至東南亞或一帶一路國家；而中國雖已不再公布創匯百強企業名單，但其中台商一定繼續扮演要角。

他強調，台灣賺的是「技術財」、中國賺的是「規模財」，這是一場誰也離不開誰的分工互補，當然也非單方面的施捨。

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