台股西進倒退》台股「赴中」年減535億 「非中」年增逾兆

金管會公布最新二〇二五年台股上市（櫃）公司赴中國及海外（非中）投資統計；台股公司西進投資總額首度出現倒退，且年大減五三五億元。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕金管會公布最新二〇二五年台股上市（櫃）公司赴中國及海外（非中）投資統計；台股公司西進投資總額首度出現倒退，且年大減五三五億元；非中海外投資則大爆發，年增逾一．一兆元，創下歷史新高紀錄。

到去年底止，台股公司共有一二二四家赴中投資，占比達六十六．八五％，累計投資金額達二兆七九〇一億元，較二〇二四年底減少五三五億元；證期局解釋，雖然是受到匯率變動影響，但從經濟部投審司去年核准赴中投資金額也創下新低來看，台商西進不僅退燒、甚至是掉入冷凍庫。

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西進獲利加速落袋 累計匯回1.2兆

台股公司也加快將西進獲利「落袋為安」。去年投資收益匯回金額達一七二八億元，累計匯回已達一兆二一三四億元，占累積原始投資金額的比例攀升至四十三．四九％。

相對西進轉冷，非中投資則是大爆發。到去年底，合計一三七〇家上市櫃公司赴非中市場投資，占比達七十四．八二％，海外累計投資一舉突破十兆大關，衝到十兆九八三億元，較二〇二四年底大增一兆一八七五億元。

證期局分析，台股公司非中投資大幅成長主因是企業進行併購或新設海外子公司，以及海外子公司擴廠、營運資金需求與參與現金增資，其中又以台積電領軍的半導體業，居非中累計投資族群的首位。

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