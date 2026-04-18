中經院上修今年GDP成長至7.22％

受惠AI需求拉動出口暢旺，中經院昨將今年全年經濟成長率大幅上修至7.22％。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕中華經濟研究院昨發布最新經濟預測，將今年全年經濟成長率大幅上修至七．二二％。中經院院長連賢明指出，這主要歸功於台灣出口極為暢旺，在人工智慧（AI）科技蓬勃發展與強勁需求帶動下，不僅抵禦了中東戰事等全球地緣政治的干擾，更讓整體景氣明顯回溫。

AI需求打敗地緣政治干擾 今年經濟「外熱內溫」

連賢明分析，今年台灣經濟成長模式為「外熱內溫」；受惠於首季出口表現暢旺，第一季經濟成長率可望突破二位數、衝破十三．一九％，短期經濟動能明顯轉強。儘管國際間面臨戰事干擾，但對今年台灣經濟成長維持正面展望；中經院此次的預測情境是建構在「戰爭不會長期持續」以及「國際油價高點落在四月」的假設基礎上。

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Q1經濟成長率可望衝上13.19％

但他提醒須留意通膨隱憂。中東戰事牽涉到能源與供應鏈變化，大幅拉高了景氣預測的難度，中經院目前預估今年消費者物價指數（CPI）年增率為一．九八％，已非常逼近二％的警戒線，若非政府持續採行油價補貼與電費凍漲等穩定物價措施，全年CPI預測值勢必會直接突破二％。後續物價走勢關鍵，取決於中東戰事持續的時間以及政府是否繼續管控能源價格。

示警通膨隱憂 關注中東局勢、Fed動向

在貨幣政策與利率展望方面，連賢明表示，國內利率的變化同樣與中東戰爭的持續時間高度相關，目前仍具有高度不確定性。

連賢明點出美國聯準會（Fed）未來的利率政策動向充滿變數，包含美國通膨已達三％水位、即將迎來新任主席交接、年底面臨期中選舉等因素。預期需等待新任主席上任後，全球利率走向才會趨於明朗。

連賢明強調，台灣今年在AI科技的強力加持下，經濟展現出強悍的爆發力，但中東局勢、能源價格走勢以及美聯準會的動向，仍是未來必須持續密切觀察的重要變數。

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