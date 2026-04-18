史丹佛AI指數報告：台灣掌控全球AI供應鏈命脈

I教主、輝達執行長黃仁勳每年來台參與台北國際電腦展，都會秀出有台灣地圖的台廠供應鏈背板，凸顯台灣在全球AI供應鏈的獨霸地位。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國史丹佛大學十五日公布「二〇二六年人工智慧（AI）指數」報告指出，二〇二五年美國擁有五四二七座資料中心，數量為其他任何國家十倍以上，然而幾乎所有尖端AI晶片都由台積電一家公司代工，亦即全球AI硬體供應鏈掌握在一家台灣代工廠之手。

全球尖端AI晶片 均由台積電代工

這份長達四二三頁的報告，在研究與發展部分多次強調台積電的代工獨霸地位。報告說，超過九十％重要的AI模型都集中於工業領域，自二〇二二年以來，這些模型的算力每年約以三．三倍的速度成長，達到約一七一〇萬顆輝達H100圖形處理器（GPU）的同等效力。

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在整體運算中，六十％由輝達供應，其餘主要由Google與亞馬遜供應，中國的華為則占一小部分，然而，幾乎所有算力都依賴台灣一家晶圓代工廠，凸顯台灣在全球AI硬體供應鏈的關鍵地位，但也反映該供應鏈的脆弱性。

該報告也提到支撐AI硬體供應鏈的另一個面向，亦即輝達與SK海力士等公司並不製造晶片，而是提供設計交由台積電與三星電子以先進製程代工，完成後的AI晶片須由台灣日月光、美商艾克爾科技（Amkor）等公司封裝與測試。

報告強調，在全球AI供應鏈中，台積電是單一依賴點（single point of dependency），因其幾乎代工所有先進AI晶片，包括輝達的Blackwell GPU以及超微的MI300X。AI供應鏈的每一環節都存在很高的技術門檻，需要數十年累積的經驗、專門的設備與鉅額的資本投資，才可能跨越門檻。

2024年台灣工業機器人年增33％ 全球最高

另外，在工業自動化方面，與前一年相較，二〇二四年全球工業機器人的安裝量持平，一些主要市場，包括美國、德國與義大利出現下滑，但台灣是例外，其年增率達三十三％，創全球最高。

該報告也指出，中國在論文發表數量、引用次數和專利授權等AI研究上取得領先，而美國則在AI模型開發上領先，去年美國擁有更多高影響的專利以及開發了五十個重要模型，中國則為三十個。

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