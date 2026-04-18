沈慶京放手共治 寶佳拿下中工經營權

威京集團主席沈慶京昨突在臉書上宣布「合作共治」， 寶佳中工拿下經營權。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕中工經營權之爭原將決戰五月二十一日股東會，威京集團主席沈慶京昨突在臉書上宣布，「我們決定一笑泯恩仇，合作共治」；隨後中工也聲明，「針對本屆董事會改選已達成和諧共推之默契」。據透露，雙方將在二十日共同對外說明；寶佳集團希望「低標」是七席董事拿到四席、「高標」是五席。

四月十日，公司派主導的中工董事會以「超額提名」為由，剔除寶佳旗下三家公司各自提出的董事名單，商業法院十五日裁定中工董事會應將剔除名單全數加回；寶佳贏下了前哨戰。

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在評估勝面不大後，公司派透過共同友人牽線，十六日起多次協商，因席次還未最終敲定，原預計二十日才對外說明，怎料沈慶京先在臉書「吐露心聲」，公司派只好提前發布聲明，市場派則相對低調。

針對公司派聲明「整合並推舉出一組最適任之名單參與選舉」、「合作共治」等說法；據透露，寶佳低標是至少過半的四席，但因重大決議得經三分之二以上同意，高標當然要爭取五席。

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