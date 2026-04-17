盤勢分析》短線乖離過大 留意漲多拉回

台股加權指數與櫃買指數再創歷史新高。（資料照）

中東戰事現和平曙光，油價回落至每桶90美元附近，美債殖利率回落，投資市場重新擁抱風險性資產，美股那斯達克與費城半導體指數續漲，台股多頭把握機會，雖然台積電（2330）在法說會前夕股價暫時休息，不過台股昨由股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）、聯發科（2454）、台達電（2308）領軍向上攻擊，加權指數與櫃買指數再創歷史新高，日K連8紅，8個交易日飆漲4560點，更成功攻上3萬7000點大關，終場上漲409.88點，收在3萬7132.02點，成交量約1兆元。

國票證券指出，雖然美伊雙方仍在討論第二輪談判，但從近期盤面表現來看，市場已逐步淡化戰爭因素的影響，盤勢與地緣政治的連動性明顯下降，近3個交易日持續大漲，且成交金額同步放大至兆元水準，顯示資金明顯回流，短線盤勢仍有望維持多頭格局，回檔可尋找布局機會。

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統一證券分析，短線聚焦台積電與大立光（3008）法說會，包括AI需求、先進製程進度、資本支出規劃及CPO方向等，若前瞻指引再度上修獲利空間，將有助大盤再創新高。惟短線上大盤與季線乖離超過11%，且世銀總裁警告，即使荷姆茲海峽恢復通航，對經濟干擾仍可能持續數月，預計台股將維持高檔震盪、緩步墊高的態勢。

三大法人昨合計買超515.2億元，其中外資買超440.1億元、投信賣超43.3億元、自營商買超118.4億元；外資台指期淨空單昨增加2900口，累計外資台指期淨空單逾3.96萬口。（記者卓怡君）

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