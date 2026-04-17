取得國防部2款無人機標案 雷虎1個月內出貨

雷虎取得國防部採購案的2款訓練型無人機標案。圖為雷虎在2026智慧城市展暨淨零城市展所展示的無人機。（資料照）

約2033.8萬元 占營收5%

〔記者王憶紅／台北報導〕無人機廠商雷虎（8033）昨日公告指出，取得國防部陸軍司令部政府採購案中的二款訓練型無人機標案，合約總計約2033.8萬元，占營收約5%，將依履約進度逐步認列，並預計1個月內出貨。

雷虎取得的二款標案，分別為沉浸式訓練型無人機採購案，金額約1422.95萬元，以及訓練用自殺式無人機，金額為610.85萬元，總計金額約2033.8萬元。

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攻佔軍用商規無人機市場

雷虎表示，此案屬於國防應用領域，具高度指標性，顯示雷虎無人機產品已正式導入國軍訓練體系，有助於未來爭取後續擴大採購及相關國防標案，並強化雷虎在「軍用商規無人機」市場之競爭優勢。

市場人士指出，雷虎此次的標案，雖然是「訓練型」無人機，但可視為是國防部軍備局未來將釋出標案的前哨戰，但觀察此次參與標案的廠商中，並未見到其他上市櫃公司的名字。

雷虎昨日股價開高震盪，盤中一度攻上漲停150.5元，終場以上漲8元的145元作收，成交量近1萬張。外資昨買超雷虎1272張，為連4買，累計買超2474張。

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