大立光︰光通訊產品將送樣 產能建置需1～2年

大立光董事長林恩平。（資料照，記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）因切入共同封裝光學（CPO），近日備受矚目。大立光董事長林恩平昨於法說會中表示，大立光切入光纖陣列單元（FAU），目前準備送樣，估建立產能需1至2年，若送樣成功，最快明後年才會進入量產。

林恩平說明，大立光提供FAU元件，因為對位精度等生產技術難度高於手機鏡頭，加上FAU生產無法與現有設備共用，大立光也需自行設計開發新機台，正準備送樣給客戶；FAU產品的材質是玻璃，不過其他塑膠元件也能生產，會考慮模組產品出貨。

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林恩平︰FAU列第2優先業務

除手機領域外，林恩平表示，FAU將是大立光第二優先業務、被寄予厚望，不過因生產規格高、需進行可行性評估，即使送樣成功，也需1到2年建置產能，著眼2027年至2028年量產，並非今年就能進入量產；他也未透露是否與半導體大廠合作。

針對手機領域發展，林恩平指出，4、5月客戶拉貨動能將逐月下滑。因記憶體缺貨，手機售價恐會提升，影響終端銷售動能，客戶因此暫停鏡頭升級的狀況比以往更明顯，毛利較差的專案大立光就不會接；不過以目前訂單狀況，下半年產能仍會滿載。

可變光圈鏡頭是大立光今年的營運重點。林恩平說，該產品規格大致底定，不過客戶會在開賣後半個月至1個月時，視市場銷售狀況敲定總量，良率表現也需正式量產後才會確定；另摺疊手機的鏡頭規格與一般手機規格差不多，已能順利生產。

首季營收年增7% EPS46.63元

大立光昨公告首季營運成果，單季營收155.44億元、年增7%，優於往年，因去年第四季提列報廢損失的不利因素消退，首季毛利率為49.4%，為3季來高點，在業外加持下，稅後淨利為61.23億元，每股稅後盈餘（EPS）46.63元。

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