西進冷颼颼 Q1對中投資占比不到1趴

今年第一季核准對中投資額占整體對外投資比重不到1％，全年估將改寫新低紀錄。（法新社資料照）

今年估創新低紀錄

〔記者廖家寧／台北報導〕馬政府執政時期，台商「西進」遠超「非中」投資，而經濟部投審司公布最新統計，今年第一季核准對中投資額僅二億四四〇〇萬美元，占整體對外投資比重不到一％，全年估將改寫新低紀錄。

根據統計，台灣企業第一季對外投資（不含對中投資）金額達三二五億四五八三萬美元、年增一六六．〇五％；但對中投資僅二億四四〇〇萬美元、年減二十八．七七％，占整體對外投資比重僅〇．七％。

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如今西進榮景不再，與昔日投資比重逾八成的高峰形成明顯對比。中經院第一研究所所長劉孟俊指出，台商赴中投資比重近年加速下降，主因是民主國家轉向非紅供應鏈，且中國內需疲軟不振；中國是民族經濟主義、內捲削價競爭，加上政策補助明顯傾斜國企與中企，也造成外資加速撤離。

劉孟俊表示，目前中國內需仍不活絡，外資服務業與餐飲業出現倒閉潮，內需疲軟的結構性因素包括房地產衰退（民眾資產縮水）、青年失業率高（預期所得與消費力不穩定）及人口老化，三項負面因素抑制消費動能，且並非短期就能改善。

鄭習會後中國又推出相關惠台措施，劉孟俊直言，已難帶動所謂的「二次西進」；因台商對中國而言仍屬於外人投資，讓利背後是看重外資的技術、經營模式及外銷通路，「東西學會了就想取代你」。統計也顯示，江蘇、廣東、上海、福建與浙江等台商五大投資地均呈現全線衰退。

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