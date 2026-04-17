台股市值破4.1兆美元 首度超越英股

根據《彭博》彙編數據，台股總市值截至15日上升至4.14兆美元，成為全球第7大市場。（資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著市場預期中東戰爭將進一步降溫，台灣科技股重新獲得資金青睞，帶動台股市值首度超越英國股市，僅次於美國、中國、日本、香港、印度與加拿大股市。

彭博︰居全球第7大

根據《彭博》彙編數據，台股總市值截至十五日上升至四．一四兆美元，成為全球第七大市場；英國股市市值約為四．〇九兆美元。

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此一里程碑出現在台灣加權指數收復了因中東戰爭造成的全部跌幅之後，成為全球最早完成反彈的主要市場之一，本週更進一步創下歷史新高。權值股台積電在強勁營收成長帶動下，十六日收盤也創下新台幣二〇八五元的歷史高點，凸顯其在全球人工智慧（AI）供應鏈中的關鍵地位。

Broadridge Financial Solutions亞太地區資產管理成長解決方案負責人Yoon Ng表示：「台灣持續被視為AI硬體的代表市場，只要AI資本支出動能維持，資金流入可望推升市值續創新高。」

國際貨幣基金（IMF）稍早預估，台灣經濟規模約九七七〇億美元，遠低於英國的四．三兆美元，但AI相關產品出口強勁，正推升各界對台灣經濟成長預期。

台灣加權指數十六日收盤上漲一．一％，四月迄今大漲十六．九％，是連續第八個交易日上漲，為二〇二五年以來最長漲勢。外資四月迄今已淨買超台股八十九億美元，有望創下史上最大單月資金流入；而外資在三月才出現創紀錄的二八七億美元資金流出。

與此同時，英國富時一〇〇指數四月的漲幅不到四％，主要因為市場仍擔心英國通膨頑強，以及英國利率水準高於歐洲其他地區。

知名半導體獨立記者高燦鳴在社群平台PO文指出，當前台灣有三件事令人印象深刻，一是台股市值已超越英國；二是台灣有望超車中國，成為美國最大進口來源國；三是全球前十大公司中，有八家依賴台灣的供應鏈。

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