馬斯克揪英特爾合作 魏哲家：晶圓代工無捷徑

台積電董事長暨總裁魏哲家直言，特斯拉與英特爾都是台積電客戶，英特爾更是強勁的對手，台積電絕不會低估他們。（資料照）

技術、客戶信任 有信心贏得競爭

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電昨召開線上法說會，針對外資法人關注特斯拉（Tesla）將自建晶圓廠並與英特爾（Intel）合作，對台積電是否會造成影響？台積電董事長暨總裁魏哲家指出，台積電絕不會低估任何競爭對手，但晶圓代工領域「沒有捷徑」，技術領先、卓越製造、客戶信任是台積電競爭優勢，有信心贏得競爭。

英特爾日前正式宣布加入馬斯克（Elon Musk）旗下的Terafab計畫，與特斯拉、SpaceX及xAI共同在美國德州奧斯汀打造全球最大晶圓廠，英特爾將以18A製程、設計與先進封裝技術，力助馬斯克缺乏的半導體製造。

請繼續往下閱讀...

魏哲家直言，特斯拉與英特爾都是台積電客戶，英特爾更是強勁的對手，台積電絕不會低估他們。但他話鋒一轉強調，晶圓代工領域「沒有捷徑可走」，技術領先、卓越製造與客戶信任是台積電競爭優勢，最重要的還有對客戶的服務，這點輝達執行長黃仁勳曾強調過，也感謝他對台積電的讚美。

魏哲家說，台積電理解競爭對手提供非常有吸引力的封裝方案，但台積電因應AI（人工智慧）客戶持續開發更大尺寸晶片，已能供應大尺寸晶片封裝，讓客戶擁有更多選擇，並與既有客戶緊密合作，強調「台積電不會放過檯面上任何的生意機會」。

魏哲家表示，AI與高效能運算 （HPC）需求強勁，導致產能供應持續吃緊，但興建新晶圓廠需要二至三年時間，產能爬坡還需要一至二年，台積電正加快資本支出，努力擴大產能，包括建無塵室及引進設備，預計供應吃緊狀況至少會持續到二〇二七年。他再次強調，晶圓代工產業沒有捷徑，擴增產能也同樣「沒有捷徑可走」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法