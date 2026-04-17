台積破紀錄Q1 今年展望全面上修

台積法說重點

營收以美元計將成長超過30％ 資本支出上調至520～560億美元

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電昨召開線上法說會，第一季繳出獲利創新高的佳績，預估第二季更好；因預估AI（人工智慧）驅動先進製程持續強勁，今年營收上修以美元計預估將超過三十％成長幅度，資本支出也上調至五二〇至五六〇億美元的上緣。

為了滿足客戶需求，台積電將打破歷史慣例，額外增加三奈米產能，預計在南科、美國及日本共新增三座三奈米廠，並將台灣五奈米設備轉換生產三奈米，顯見客戶需求AI晶片非常旺盛。

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台積電上季法說會釋出今年將是另一個強勁成長的一年，預估全年營收以美元計將成長近三十％；相隔三個月，昨再釋出全年營收以美元計將成長超過三十％，等於上修全年財測。

董事長暨總裁魏哲家預期，從生成式AI到代理式AI，大型語言模型處理文本的詞元（token）消耗數量更上層樓，驅動對運算力需求不斷增長，支持先進半導體出現強勁需求。

魏哲家表示，台積電客戶及客戶的客戶（指雲端服務供應商）持續給予強烈訊號和正面展望，因預期未來數年將是AI大趨勢，市場對半導體將持續走向根本性需求，台積電挾技術差異化與廣泛客戶群支持，對今年全年營收仍維持強勁信心，以美元計預估全年營收將成長超過三十％。

Q1毛利率66.2％ EPS逾22元

台積電第一季營收達新台幣一．一三四兆元，稅後純益達五七二四．八億元，毛利率達六十六．二％，營業利益率五十八．一％，雙率超標並創歷史新高；稅後每股盈餘（EPS）達二十二．〇八元，單季EPS首度突破二十元，營收與獲利皆創單季新高。

第二季預估營收將達三九〇億至四〇二億美元，季增約十％、年增約三十二％，也優於法人預期；毛利率中位數約六十六．五％，營業利益率介於五十六．五％至五十八．五％，營收及獲利可望再創新高。

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