國泰世華CUBE卡新增「台塑家」

國泰世華銀行攜手台塑集團深化策略合作，CUBE信用卡推出全新集團級權益方案「台塑家」，自六月起台塑聯名卡將換發CUBE信用卡，卡友權益全面升級；右起為國泰世華銀行副總經理梁明喬、台塑石化資深副總經理陳和奇、台塑生醫副總經理傅榮輝。（國泰世華銀行提供）

加油降價再享2％回饋

〔記者高嘉和／台北報導〕國泰世華銀行與台塑集團合作邁入第十年，自二〇一六年攜手推出「國泰世華台塑聯名卡（後稱台塑聯名卡）」後，其便利有感的加油及停車回饋優惠，深受卡友喜愛；台塑聯名卡合約於今年七月三十一日屆期，國泰世華銀行與台塑集團將持續深化雙方合作規模以提升卡友權益，於CUBE信用卡推出全新集團級權益方案「台塑家」。

自今年六月一日起，國泰世華將為僅持有台塑聯名卡卡友換發CUBE信用卡，未來卡友只要持CUBE信用卡於台塑集團通路消費後，切換權益方案至「台塑家」，於二〇二六年十二月三十一日前不僅續享加油每公升最高回饋三元，更可再享二％小樹點（信用卡）回饋；此次雙方推出新型態聯名模式，將結合CUBE信用卡彈性平台優勢，以及台塑集團完整消費場景，共同經營既有客群並跨平台串聯數位會員。

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國泰世華銀行副總梁明喬表示，自二〇一六年攜手台塑集團推出聯名卡以來，截至目前累積申辦卡友數已突破八十萬人，雙方合作版圖由加油場景逐步擴展至台塑石油APP綁卡支付功能、金流服務及企業金融等多元領域。

他說，為持續打造貼近消費者生活的服務體驗，雙方以數據分析、市場趨勢及客戶洞察為核心，結合CUBE信用卡逾六〇〇萬卡友的優勢，與台塑客群以加油延伸至日常生活的消費特性，共同打造全新的集團級權益「台塑家」，不僅是雙邊合作十年後的策略升級，也是聯名卡合作模式的創新示範。

台塑石化資深副總陳和奇說，台塑集團長期深耕能源與民生消費領域，致力為消費者創造便利且有感的生活體驗。此次攜手國泰世華銀行升級原合作模式，推出「台塑家」權益方案，除整合加油等核心服務外，更進一步串聯台塑生醫、長庚生技及台塑購物網等集團通路資源，並結合CUBE信用卡彈性多元的回饋機制，共同打造貼近消費者需求的創新合作模式。未來，亦期待透過數據與科技的深度整合，持續擴大台塑石油APP使用場域，為客戶帶來更全面且具價值的消費體驗。

CUBE信用卡首個集團級權益方案「台塑家」，整合原有台塑聯名卡加油回饋優勢，並延伸台塑集團生醫保健、生活購物及高頻次便利商店等三大核心消費場景，讓卡友皆能享有更靈活且多元的金融服務體驗。

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