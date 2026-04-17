綠電占比拚達標 經長︰可滿足企業RE100需求

經濟部長龔明鑫昨赴立法院備詢，朝野立委關切綠能目標進度。（記者王藝菘攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫昨赴立法院備詢，朝野立委關切綠能目標進度。龔明鑫坦言，因分母、分子變動得很快，「比例是不是好目標？經濟部將會檢討」；他強調，經濟部積極與企業用電大戶接洽，可滿足企業到二〇三五年前RE一〇〇綠電總量。

經濟部先前以分母變大為由，綠能占比二成時程已修正到今年十一月；但今年初，受到環評三法「修惡」影響，龔明鑫已坦言「時程上將延後」。

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裝置容量目標將會盡力做到

立委洪毓祥昨質詢，光電最新併網量十五．四七GW、綠電占比僅十三％，他對政府要達標「沒有信心」。龔明鑫說，比例是不是好目標、我們會檢討，但確實受到分子與分母影響，一直在變動，但只要有裝置容量目標，就會盡力做到。

立委賴瑞隆表示，包括台積電等企業都加入RE一〇〇，綠電能否趕上企業需求？龔明鑫表示，對於RE一〇〇大用戶都有洽詢，綠電比例可能沒做到，但裝置容量會達到，即綠電總量可滿足企業需求，有跟企業討論到二〇三五年前都可滿足。

賴瑞隆提醒，分母變動很快之下，綠電二成目標顯然還很遙遠。龔明鑫強調，的確是因分母增加很快，例如今年有四部天然氣機組要併聯，裝置容量會比占比目標重要，政府積極推動綠電的方向不變。立委邱志偉直言，若做不到目標就要調整，該修正就要修正。

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