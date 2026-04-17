信義計畫區「最貴菜園」整合 富邦蔡家僅差1筆地號

富邦蔡家已掌握D1街廓的其中17筆產權，掌握土地面積比率逾87%，僅差最後一筆地號，就能順利拿下整個街廓。（記者徐義平攝）

近期砸14.9億元取得152坪土地 持有D1街廓比重逾87％

〔記者徐義平／台北報導〕整合多年，富邦集團蔡家距離拿下台北市信義計畫區D一土地，只差最後一筆的三十九之九地號；根據最新資料，富邦蔡家已掌握該街廓逾八十七％產權。

根據實價網最新揭露以及地籍資料，富邦蔡家透過家族的投資法人明東實業、道盈實業及盈保發展等三家，最新拿下三十九之七、三十九之十七等二筆地號，面積近一五二坪，若以實價揭露每坪地價近九八〇萬元推估，至少砸下十四．九億元；對比二〇一八年法拍底價高達十七億元，相當於當時法拍底價的八八折取得。

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攤開D一街廓地籍套繪圖，共有十八筆地號，土地總面積約二五四五坪、其中有十筆地號、近一五六二坪已由明東實業申請並取得建照，原本計畫興建地上三十七層的高檔酒店式寓所，但遲遲未動工。

房產業者指出，北市信義計畫區D一街廓、昔日曾被取名「最貴菜園」，也一度化身為「最貴籃球場」，甚至前NBA球星林書豪曾在此辦過記者會；目前僅三十九之九地號查不出與富邦蔡家有任何關連，而該筆的土地面積近三二五坪，是十八筆地號中面積第二大，若扣除該筆面積不計入，推估富邦蔡家已取得超過二二〇〇坪土地、持有街廓產權比率超過八十七％。

插旗2大開發案 可攻可守

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，北市信義計畫區各街廓有最小基地開發規模門檻限制，其中D一街廓最小規模為三千平方公尺（約九〇七．五坪）以上，雖然富邦蔡家整合面積早已超過法定最小開發規模，但以整體性及基地利用有效率而言，他們還是有繼續整合下去的強烈動機；而過去申請建照其實是一種宣示，不但代表強勢開發的企圖，也對外表達隨時可暫緩整合、甚至為整合退場做準備。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，位於D一旁的「鴻禧花園大廈」都更案，也由富邦建設擔任實施者，全案已入都更事業計劃審查階段，未來信義路五段上大案齊發，除了富邦插旗的二大開發案以外，旁邊還有興建中的元利建設四季酒店以及南山人壽的A26商辦案，預期信義路五段含金量將再次躍升。

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