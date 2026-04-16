富邦演說秀》蔡明忠、蔡明興 攜手員工回應社會議題

2026 FUBON Talks富邦演說秀於4月14日舉辦，富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興攜手員工，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。 （富邦金控提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕為鼓勵員工從工作現場出發，提出創新觀點並回應社會需求，富邦集團年度盛事「FUBON Talks富邦演說秀」由富邦集團董事長蔡明忠、富邦金控董事長蔡明興親自領軍，集結來自10家子公司的員工於4月14日登場。本次主題聚焦金融防詐、公平待客、永續經營與AI發展等關鍵議題，富邦員工也從第一線經驗出發，分享具體作法與觀察，展現富邦持續以行動回應社會的實踐力。

富邦集團董事長蔡明忠表示，適逢富邦成立65周年，富邦一路走來始終以人才為企業最重要的基礎，期待同仁具備「熱情、專業、愛心」三項特質，在各自崗位上發揮影響力。

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他說，富邦演說秀起源於民國69年，富邦集團故總裁蔡萬才先生創辦演講比賽，初衷即是培養人才的思辨與表達能力，讓好的想法被看見、被聽見；這樣的精神延續至今，也讓富邦演說秀成為企業文化中重要的傳統，同時更從傳統中持續創新，不僅形式上從演講比賽發展為今日的FUBON Talks，內容上也貼近當下社會需求，展現富邦人的社會關懷。

富邦金控董事長蔡明興表示，本屆演說秀延續富邦品牌核心價值「誠信、親切、專業、創新」，並結合對照四大熱門議題：「金融防詐、公平待客、永續經營、AI發展」。不同於以概念為主的分享，今年更著重「從實務出發」，同仁也結合自身職能與服務經驗，說明如何在第一線回應客戶需求，讓品牌價值在具體行動中被看見，並進一步連結金融服務與社會需求。

他說，有富邦員工從服務流程的細節出發，思考如何讓金融服務更貼近不同族群的需求；也有人以防詐實務經驗為基礎，重新檢視第一線的守護角色；更有團隊結合AI工具與專業能力，優化作業流程，提升服務效率與品質。

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