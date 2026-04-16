財經青紅燈》房產繼承分母眾多

近年法拍市場中，分割共有物與變價拍賣占比攀升，不少因繼承人眾多，最後只能拍賣變現分配。圖為示意圖，圖中房屋與新聞事件無關。（資料照）

等房繼承真能晉身有房一族嗎？今年3月全台65歲以上高齡人口數已突破470萬人、占總人口數比重超過20%，邁入超高齡社會，隨之而來的議題，不外乎養老，甚至身後的財產安排。

但近幾年從法拍市場可觀察到分割共有物拍賣以及變價拍賣情形占比拉高，其中不少是遺產分配者眾多，也就是分產的分母太多，最後只好選擇透過拍賣途徑將房產轉換成現金，才能夠進行分配。

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根據內政部發布簡易生命表，2024年國人平均超過80歲，而「繼承者」多數是戰後嬰兒潮階段出生，也就是分產的分母相當多，尤其是房產若無法直接由單一方繼承，多數是透過出售或是拍賣將房地產變成現金再進行分配。

根據司法院法拍屋公告、6月初將執行拍賣的北市內湖區金湖路上1樓店面，拍賣原因是分割共有物強制執行，即便一拍底價高達5.3億元，但攤開所有權人名單是密密麻麻、高達600至700人，且相當比率的所有權人是繼承上一代的房產持分，導致分母逐漸變多變大，最終只能透過拍賣途徑解套，且即便以一拍底價順利拍出，每位繼承者按照持分比率分配，頂多分得幾十萬元。法拍業者認為，要順利拍出的機率並不高。

再觀察全國公告2025年逾期未辦理繼承登記房地產，其中土地筆數超過7.2萬筆、建物近5千戶，其中未繼承土地面積高達3400公頃，若依照2025年公告土地現值估算，總價值高達992億元。

即便未繼承房地產看似金額龐大，但若進一步攤開未繼承房產名單，多數不是位於偏遠地區的土地，實際行情比公告土地現值還要低，就是持分人數眾多且複雜的建物，甚至部分房產現況已經相當老舊，導致繼承者遲遲不願意面對。（徐義平）

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