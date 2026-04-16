國巨*看好Q2 鉭質電容能見度最高

AI需求動能強勁，國巨*首季EPS達3.9元 。（擷取自法說會簡報）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件龍頭國巨*（2327）昨日公告首季財報並舉行法說會，受AI需求動能強勁，國巨*首季稅後淨利80億元、季增18.5%、年增44.7%，每股稅後盈餘（EPS）3.9元；對於第二季營運展望，國巨*指出，受惠於訂單穩健成長及AI需求持續暢旺，加上標準品、特殊品出貨皆有成長，預期營收持續溫和成長，至於毛利率、營益率預料也將呈現季增。

國巨*首季各產品營收占比分別為磁性元件25.5%、鉭質電容24.3%、積層陶瓷電容（MLCC）19%、電阻13.5%、感測器13%及其他5%；若依據終端應用劃分，則以工業、運算為主，占比分別達29%、24.9%。

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對於法人關切鉭質電容在AI伺服器領域的運用，國巨*表示，鉭質電容是與AI關聯度最高的產品線之一，也是下半年訂單能見度最清楚、最明確的一條產品線，整體來看，鉭質電容業務在今年以及過去幾年表現都非常穩健，在AI成長趨勢下也處於非常有利的位置。

國巨*表示，今年首季營收持續成長，主要來自於AI相關應用需求的強勁動能，標準品及特殊品也呈現穩定成長，面對原物料價格持續上升，將會透過提升營運效能並適當反映成本因應。展望未來，儘管地緣政治的不確定性仍存在，但客戶庫存已達到健康水平，將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

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