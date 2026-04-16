盤勢分析》內外資對作 留意中低價股

權王台積電（2330）與股王信驊（5274）率領加權指數與櫃買指數同飆歷史新高。（資料照）

美伊兩國和談再現曙光，加上美國生產者物價指數（PPI）低於預期，短線油價大漲對通膨影響不如外界想像嚴重，市場氛圍轉趨樂觀，費城半導體指數創高大漲2.04%，外資認錯回補台股，多頭氣盛，連續兩天大漲，權王台積電（2330）與股王信驊（5274）率領加權指數與櫃買指數同飆歷史新高，早盤集中市場一度突破3萬7000點大關，大漲逾768點，中小型電子股、電機、光電等族群活蹦亂跳，惟上檔獲利了結賣壓出籠，記憶體族群開高後向下跳水，內資與外資呈現你丟我撿，加權指數漲幅收斂，終場上漲426.02點，收在3萬6722.14點，續創歷史新高，成交量高達1兆131億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，昨日台指期拉高結算，盤中衝上3萬7000點再創新高，台積電法說會前法人先行卡位進場，短線需注意法說會後利多出盡，OTC指數若可持續強勢，多方格局持續，近期投信也開始轉進中低價位股票，高檔高價股若無法人買盤，再推升程度有限，第二季主軸建議中低價位股可約佔2-3成。

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國票證券指出，雖然美伊首次談判破裂，但在美國封鎖伊朗港口後，伊朗同意回到談判桌上，同時市場也傳言即將舉行第二輪會談，樂觀氛圍瀰漫下大盤也再創新高紀錄。不過考量當前荷姆茲海峽仍未完全開放，伊朗強硬派並未放棄抵抗，操作以逢低布局為主。

3大法人昨合計買超411.9億元，其中外資買超557.1億元、投信賣超91.2億元、自營商賣超53.9億元；外資台指期淨空單昨增加119口，累計外資台指期淨空單約3.67萬口。（記者卓怡君）

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