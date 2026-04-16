法院裁定寶佳名單有效 中工之爭決戰股東會

中工董事會先前以「超額提名」為由，剔除寶佳陣營提出的董事候選人名單；商業法院昨裁定須全數列回。（資料照）

〔記者徐義平、張文川／台北報導〕中華工程(2515)經營權大戰進入白熱化。日前公司派主導的中工董事會，以「超額提名」為由，剔除寶佳集團為主的堡新投資及大華建設(2530)、佳峻投資等各自提出的董事與獨立董事候選人名單，寶佳狀告商業法院，昨裁定中工董事會應把之前剔出的候選人名單全數加回且列入；中工董事會僅簡單以尊重商業法院假處分裁定作為回應。

中工︰尊重法院裁定

這場攻防被視為中工5月21日舉行股東會並改選董事的「前哨戰」。寶佳集團為首的堡新投資、大華建設，以及佳峻投資分別提出一份候選人名單，但中工董事會10日主張，堡新、華建，以及佳峻同屬寶佳集團，以合併計算、超額提名為由，刪除寶佳集團董事名單。

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堡新提供擔保 聲請強制執行

堡新投資隨即向商業法院聲請「定暫時狀態處分」，昨商業法院裁定中工董事會應該要加回且列入，堡新、大華建設以及佳峻投資之前所提出的兩份候選人名單；意味著中工公司派企圖在股東通知書前技術性封殺市場派名單失敗，雙方將決戰股東會。

堡新、大華委任律師林正疆、以及佳峻委任律師葉建偉共同指出，商業法院裁定結果，凸顯中工董事會違法刪除股東提名是荒謬且失當，尤其中工董事會成員及法律顧問團隊刻意曲解法令、違法決議，表達最嚴厲譴責，將依法追究相關民事及刑事責任。

昨日裁定出爐後，堡新投資立即提供擔保，並向台北地院聲請強制執行，希望地院能迅速完成強制執行程序，並將執行命令快速送達中工及相關單位，包括金管會證期局、證券交易所、集中保管結算所及中工股務代理機構。

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