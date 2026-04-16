旺旺、台鋼退讓 和解剩耐斯／國票金董事改選 公股拚主導權

公股主導國票金改選，傳出台鋼與旺旺2大股東退讓，大和解有望。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）董事改選4大股東「25搶15」，今（16）日將召開董事會審查與公告候選人名單。在公股手握近25%股權優勢下，傳出「大和解」有望，除了台鋼允諾僅提名1席，大股東旺旺集團也發出「支持公股主導」聲明，目前僅剩大股東耐斯遲未表態，若仍堅持先前「副董事長」職務的交換條件，公股要「提升公司治理並推動金融整併」恐成空話。

耐斯遲未表態 副董職務是關鍵

國票金今召開董事會，討論4方股東提出的董事被提名人，由於4方爭搶席次，包含董事及獨立董事在內，公股提名11席、旺旺集團提6席、耐斯提5席、台鋼提名3席，共25人爭搶15個席次。

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據傳，在公股積極協調下，已獲台鋼、旺旺2民股「退讓」承諾，原提名3席的台鋼將撤回2席，旺旺也將撤回超額的提名人選，與公股共推1份候選名單，大幅降低今日董事會煙硝味。

旺旺集團也發出支持公股的聲明，表示針對本次國票金董事改選，旺旺集團經審慎評估，願意支持由公股主導，並配合政府與財政部政策，同額競選本次國票金控董事改選。

公股搶8席 旺旺、耐斯各3席

市場推估，4大股東持股比例以公股的24%最高、「耐斯」及「旺旺」各約9.9%，新加入的台鋼約8%，若當天出席率95%，取得1席持股比率須達6%，台鋼因持股未滿一年，無法徵求委託書，想要取得1席以上席次，必須倚靠「盟友」協助，旺旺及耐斯超額提名，也需透過委託書徵求才可搶得更多席次。

據了解，因公股強勢拚過半主導權，藉此推動國票金改革，在旺旺及台鋼均願意配合下，除非耐斯也願縮減席次，董事會合計15席中，才可能達成旺旺及耐斯分別3席、台鋼1席、公股8席的目標。

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