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立院初審通過 電影、藝文、競技比賽 免徵娛樂稅

2026/04/16 05:30

立法院財委會昨初審通過「娛樂稅法」修正草案，刪除包括電影、歌唱、舞蹈、戲劇、音樂演奏及競技比賽等課徵項目。（記者塗建榮攝）立法院財委會昨初審通過「娛樂稅法」修正草案，刪除包括電影、歌唱、舞蹈、戲劇、音樂演奏及競技比賽等課徵項目。（記者塗建榮攝）

舞廳、高球場等仍保留 並授權地方政府可停徵

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院昨初審通過「娛樂稅法」修正草案，刪除四項課徵項目，包括電影、歌唱、舞蹈、戲劇、音樂演奏及競技比賽；僅保留舞廳、高爾夫球場等娛樂稅，並授權地方政府可停徵。據統計，去年娛樂稅收二十二．五億元，刪除四項影響僅約五．一億元。

為鼓勵民眾參與藝文及競技比賽，行政院版「娛樂稅法」修正草案授權縣市可停徵，且上限稅率折半。立法院財委會昨決議刪除四項娛樂稅，包括：電影；職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會；戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演；以及各種競技比賽。

至於舞廳或舞場、高爾夫球場及其他經財政部公告的娛樂場所、設施或活動，仍須課徵娛樂稅，最高稅率各為五十％、二十％及二十五％，地方政府可視情況停徵。財政部表示，娛樂稅屬於地方稅，「財劃法」修正後，地方財源大增四千多億元，此次修法影響有限。

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