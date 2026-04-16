台電扛物價消波塊 揆︰政府欠2千億電費

行政院長卓榮泰昨出席台電五一勞動節模範勞工表揚大會。（記者張嘉明攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席台電五一勞動節模範勞工表揚大會。他表示，近期在中東情勢緊張背景下，台電、台灣中油共同吸收大量液化天然氣（LNG）成本，台電長期負擔國家政策，卻 「不能讓電價隨成本合理調整」，是他努力不夠，以致仍欠台電二〇〇〇億元「電費」；他也承諾未來會更積極協助台電，投入更多資源以健全其財務狀況。

他說，台電長期負擔國家政策，卻無法依成本合理調整電價，持續穩定供電，是「我努力不夠」，政府在解決台電財務困難方面雖曾編列預算，但未能在國會順利通過，只有因應國際情勢的韌性特別條例，讓台電有拿到（五〇〇億元）經費可稍稍挹注；政府已向國內產業承諾，至二〇三二年之前會有多座新電廠建成，包括新燃氣機組將會上線替代燃煤機組，以善盡環保責任。

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至於核電重啟，卓揆說，目的是讓國家與產業在未來有「多一種選擇、少一分顧慮」；計畫需通過嚴格安全檢查與核安會審查，並與國人進行強力溝通以取得社會共識。他強調，這是「預先準備」，確保國家在未來發展中，當有需要時不會因準備不足而受影響，多元綠能發展與新燃氣機組的建置工作仍將持續進行。

經濟部長龔明鑫透露，電力就是國力，有一家外商在日本與台灣之間做投資選擇，但日本回覆需要的電力，要一年以後才可供應，但台電允諾可即時供應，這家外商最終選擇台灣。他說，大家都喜歡電，但是都不喜歡電網，認為是嫌惡設施，都是台電不斷溝通才能完成，而台灣民生用電價格比成本還要低，也是台電承擔成本差額才能維持。

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