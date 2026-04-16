今年年終平均8.3萬創新高

2026年工業及服務業廠商發放年終獎金情形

金融保險業26.8萬最多 製造業10.3萬居次

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處表示，今年廠商發放年終獎金平均一．七個月、為歷年第四高，金額平均八．二七萬元、創歷年新高；各行業中，金融保險業平均三．六五個月、二十六．七八萬元最多，製造業二．二個月、十．二五萬元次之。另，前二月經常性薪資平均四萬八六七四元、年增二．七四％，剔除物價因素後，前二月實質經常性薪資年增一．四九％、為近七年同期最大增幅。

根據統計，今年工業及服務業年終獎金平均一．七個月，略低於去年的一．七二個月，但金額八萬二七五三元續創新高。各行業中，以金融保險業三．六五個月、二十六萬七八六二元居冠，製造業二．二個月、十萬二五八三元次之，運輸倉儲業一．八六個月、九萬六五四四元排第三。

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製造業中，又以電腦電子及光學製品製造業三．五四個月、金額十九萬一一七七元最多，化學材料及肥料製造業三．〇六個月、電子零組件製造業二．九七個月次之。

前2月實質薪資 增幅創7年最高

另，一至二月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均四萬八六七四元、年增二．七四％，經常性薪資中位數三萬九〇八七元、年增二．六七％；加計非經常性薪資，總薪資年增二．七九％。扣除物價漲幅後，前二月實質經常性薪資年增一．四九％、為近七年最大漲幅，實質總薪資年增一．五四％、為近五年最大漲幅。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，前二月製造業平均每月加班工時十七小時、為二十二年同期最高，其中電子零組件二十八．三小時、電腦電子及光學製品製造業十六．一小時，均創統計以來、近四十七年新高，主因受惠於AI商機，部分傳產加班工時則減少。

譚文玲表示，目前勞動市場還不錯，美伊戰爭爆發後油價大漲，目前政府穩定物價措施奏效，實質薪資正成長；不過，若中東戰事拉長，油價高漲，可能推升通膨，影響實質薪資增幅，須持續關注。

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