趁伊朗戰爭囤油 貝森特批中不可靠

美國財長貝森特批評中國，在伊朗戰爭期間囤積石油，並限制部分商品出口，「是不可靠的全球夥伴」。（法新社）

武肺大流行期間囤積醫療用品 行徑如出一轍

〔編譯盧永山／綜合報導〕路透報導，美國財長貝森特十四日批評，中國在伊朗戰爭期間囤積石油供應，並限制部分商品出口，「是不可靠的全球夥伴」，行為模式與武漢肺炎（COVID-19）疫情大流行期間囤積醫療用品如出一轍。

貝森特指出，他已向中國官員反映這個議題。當被問及上述爭端是否會影響到美國總統川普五月中旬訪問北京的計畫時，他拒絕回應；但強調川普與中國國家主席習近平維持非常良好的工作關係。

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貝森特指出：「我想此次訪問想傳達的訊息是穩定；自去年夏天以來，我們（美中）的關係一直非常穩定，這種穩定是自上而下推動，我認為關鍵在於溝通。」

但貝森特批評中國在伊朗戰爭期間作為。美國與以色列二月二十八日聯手空襲伊朗，導致國際油價一度飆漲五十％，並引發供應鏈中斷。

儲量與IEA相當 卻持續搶囤

貝森特表示，「過去五年，中國三度成為不可靠的全球夥伴，一次是在武漢肺炎期間，它們囤積醫療用品；第二次是稀土」；他指的是中國去年威脅要限制稀土出口。

貝森特說，如今伊朗封鎖運輸全球二十％石油的荷姆茲海峽後，中國不但沒有協助減輕全球需求短缺問題，反而囤積更多石油。

中國持有的戰略儲油規模，與國際能源總署（IEA）三十二個成員國的儲備相當，卻持續購買石油。貝森特指出：「他們繼續購買石油，又一直在囤積石油，並且還切斷許多產品的出口。」

貝森特稍早指出，美國對荷姆茲海峽實施封鎖，將確保中國船隻不能通過該海峽，「這樣他們就不能取得伊朗的石油，中國已購買伊朗逾九十％的石油，占其每年購買總量的八％」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇表示，全球能源市場出現的短缺問題，根源在於中東的緊張情勢，呼籲立即結束當地的軍事行動。

國際貨幣基金（IMF）、世界銀行與IEA十三日敦促各國避免囤積能源供應和實施出口管制，以免加劇全球能源市場有史以來最大的動盪；但未具體點名哪個國家。

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