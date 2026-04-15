電電公會海外4大園區 墨西哥進度最快

360°MOBILITY Mega Shows汽配、車電、智慧移動三展昨開幕。左起為總統府資政沈榮津、貿協董事長黃志芳、電電公會副理事長許介立、經濟部次長江文若。 （記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕面對全球供應鏈重組，台灣電機電子工業同業公會（TEEMA）在墨西哥、波蘭、美國與印度等四地推動TEEMA科學園區；電電公會副理事長許介立昨表示，墨西哥進度會比較快。他也提到，產業界期盼中東戰事能盡快結束，因戰事持續恐將衝擊全球經濟而引發通膨。

串聯汽車零配件、電動車與車用電子三大展覽的「360°MOBILITY Mega Shows」昨開幕。許介立致詞提到，電電公會在海外的科學園區，將支援全球製造和供應鏈部署，主要聚焦在墨西哥、波蘭、美國和印度等四地區；進度上仍是墨西哥較快，印度等地持續接觸中，因為「蓋一個園區也不容易」，需要評估當地政府支持等條件，目前仍在審慎評估。

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許介立說，電動車本身就像一台可移動式的電腦，AI（人工智慧）正從雲端轉移到車載系統，而台灣擁有完善的生態系統，涵蓋先進晶片製造、通訊模組、感測器、電源管理到散熱解決方案等，本次展覽絕對可凸顯台灣生態系統的領先優勢。

外貿協會董事長黃志芳也說，近來中東衝突推升國際油價，反而讓電動車再次受到市場重視，短期內鋁等原料成本承受壓力，但長期將正面推動電動車、氫能車等新能源車發展；許介立認為，戰事持續可能引發全球通膨，終端消費市場仍會受到衝擊，產業界還是期待戰事儘快結束，讓油價回穩。

黃志芳表示，此次汽配三展吸引來自全球八十個國家、海內外近五〇〇〇位買主參與；去年台灣汽車產業產值達新台幣五〇〇〇億元，但受到地緣政治衝擊，汽車零配件出口略降為二一四六億元，但汽車產業仍為台灣重要主力，本次展覽期間也將舉辦一五〇場媒合洽談會，替廠商爭取訂單。

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