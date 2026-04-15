美伊有望重啟談判》國際油價跌破100美元 股市滿血復活

美國與伊朗有望本週重啟談判，全球股市在投資人的樂觀心理下昨日齊漲，南韓綜合股價指數（KOSPI）漲近3％。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕在傳出美國與伊朗談判代表有望本週重啟結束戰爭的談判後，儘管美國封鎖荷姆茲海峽，但全球股市在投資人的樂觀心理下昨日齊漲，油價則跌破每桶一百美元關卡，美元的避險吸引力也下滑。

布蘭特原油期貨昨跌一．三％，每桶報九十八．一美元，西德州中級原油跌二．七七％，每桶報九十六．三四美元。

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盛寶銀行首席投資策略師查納納說，「市場目前交易的是希望，而非解決方案，幾天前談判失敗，但並未關閉外交之門，這足以推動股市持續走高」。

亞股收復之前受中東戰爭衝擊的失土，台灣與新加坡股市已完全抹除先前跌幅，日經二二五昨漲二．四％、南韓綜合股價指數（KOSPI）漲近三％，逼近六千點大關，與戰前水準相較，日股差距在二％之內，澳洲、香港則約三％。

美股4大指數早盤上漲

亞股的反彈呼應華爾街的上漲。美股繼前一天大漲後，道瓊昨開盤漲逾一五〇點，標普五百、那斯達克分別漲〇．四％、〇．九％，標普五百已抹除中東戰爭以來的跌幅，費城半導體小漲〇．三％，台積電ADR漲一．四％。

思睿資產管理投資長洪灝說，「戰爭的轉折點已過，局勢正在降溫，此正面發展有助於風險情緒，讓投資人重新聚焦於如何在亞洲以及美國展開最佳布局」。

美元可望連7交易日下跌

美元昨走貶，有望創連續第七個交易日下跌。美元指數昨跌〇．二八％，報九八．〇六一，接近三月二日以來最低點，當日是美伊戰爭爆發後的第一個交易日。

金價昨漲逾一％，現貨價格上漲一．一％，每英兩報四七八八．七六美元，六月交割的黃金期貨上漲一％，報四八一二．八美元。

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