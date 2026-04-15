堵中國鋼鐵傾銷 歐盟擬祭50％關稅

歐盟達成初步協議，將免關稅鋼鐵進口量削減近半，並對過量進口鋼鐵的關稅加倍至50％。（路透資料照）

提高歐廠產能利用率 免關稅鋼鐵進口量削減47％

〔編譯盧永山／綜合報導〕歐盟達成初步協議，將免關稅鋼鐵進口量削減近半，並對過量進口鋼鐵的關稅加倍至五十％，以保護歐盟鋼鐵業免受中國等地產能過剩、廉價傾銷的影響。

路透報導，由於美國總統川普對進口鋼鋁產品徵收五十％關稅，歐盟鋼鐵製造商產能利用率降至六十五％，為了將產能利用率推高至八十％，歐洲議會和歐盟執委會的代表十三日同意，將免關稅鋼鐵進口量限制在每年一八三〇萬噸，比二〇二四年減少四十七％，並將超過免稅配額的進口鋼鐵關稅提高一倍至五十％。

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去年，歐盟主要的鋼鐵進口來源國包括中國、土耳其、南韓、印尼、印度、烏克蘭和台灣。

歐盟執委會貿易事務專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）表示：「歐洲鋼鐵業在全球站穩腳跟，對我們的戰略自主和工業實力至關重要，因此我們不能對全球產能過剩達臨界水準視而不見。」

自川普第一任總統任內，歐盟便對境內生產鋼鐵實施保護措施，包括實施免關稅進口配額及超出配額外的部分徵收二十五％關稅。但在世貿組織（WTO）規定下，這些措施將於今年六月三十日到期。

歐盟執委會去年十月提出延長保護歐盟鋼鐵業的新措施，並說自二〇〇八年以來，歐盟鋼鐵業已失去了近十萬份工作，若不延長限制措施，面對中國鋼鐵湧入歐盟市場廉價競爭，鋼鐵產能還會進一步下降。

新措施將進一步追查進口鋼鐵的冶煉與澆鑄地，以防止規避法規的行為，並定期檢視這些法規是否確實執行。此外，歐盟各國也承諾將逐步淘汰來自俄羅斯的進口鋼鐵，可能在二〇二八年九月前完成。新措施必須送交歐洲理事會和歐洲議會正式批准，才會正式生效施行。

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